В Актау полным ходом идет масштабное обновление сквера Победы, ставшего одним из главных символов памяти о Великой Отечественной войне. Работы ведутся в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и охватывают территорию 7 микрорайона города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат города Актау

Как сообщили в городском акимате, в сквере проводится реставрация памятников «Вечный огонь» и «самолет МИГ-21». Специалисты занимаются покраской мемориалов, заменой облицовочных плит, а также укладкой новой брусчатки. Дополнительно обновляются системы освещения: перекрашиваются порядка 30 световых опор и устанавливаются современные светильники.

Особое внимание уделено озеленению и санитарной очистке территории. В мероприятиях задействованы более 70 рабочих и пять единиц спецтехники от пяти подрядных организаций.

«Комплексное благоустройство сквера Победы позволит сохранить и приумножить значимость этого исторического места, а также создать комфортные условия для отдыха горожан», — отметил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жантилек Асхатов.

Работы планируется завершить в ближайшее время, чтобы жители и гости Актау могли по достоинству оценить обновленный сквер и поддержать инициативу по улучшению городской среды.