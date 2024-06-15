В спорте нет границ

В столичном дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова торжественно стартовал Children Paralympic Games. Это масштабный спортивный фестиваль, где главные участники – дети и молодежь с особыми потребностями.

Пятый год фестиваль организовывает Общественный фонд «Мир равных возможностей». Цель мероприятия – социальная реабилитация детей с инвалидностью через адаптивный спорт. В течение трех дней ребята соревнуются в таких видах спорта, как плавание, каратэ, таэквондо, голбол, бочча, хореография, легкая атлетика, футбол и другие.

– Все участники классифицируются не только по возрасту и полу, но и по заболеваниям, – сообщила организатор, директор фонда «Мир равных возможнос­тей» Нургуль Ульжекова. – Спорт­смены, имеющие такие диагнозы, как ДЦП, нарушение зрения, слуха, синдром Дауна, аутизм, мышечная дис­трофия, задержка развития речи, разделяются на группы и соревнуются с учетом равных физических и интеллектуальных возможностей.

Прежде чем попасть на фести­валь, участники прошли отборочные этапы в регионах.

– Если в прошлом году в фес­тивале участвовали 300 ребят, то в нынешнем – 400. С марта по май проходили отборочные соревнования в 23 городах по каж­дому виду спорта. Впервые к нам присоединились Туркестан, Кентау и Орал. По итогам отбора в Астану приехали лучшие, – отметила Нургуль Ульжекова.

В торжественном открытии фестиваля принял участие вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

– С каждым годом количество участников растет. Если так будет продолжаться, думаю, следующий, шестой фестиваль мы проведем на стадионе «Астана Арена», – отметил вице-министр. – Благодарим организаторов за проведение этого полезного и нужного для детей фестиваля. Пусть казахстанский спорт развивается, а наши юные спортсмены достигают новых высот!

Из Караганды на фестиваль приехала 12-летняя Нурай ­Кабылда. Девочка год занимается боччей и уже показывает большие успехи.

– Я здесь в первый раз, мне очень нравится атмосфера, интересные ребята. Надеюсь, вернусь домой с медалью, – улыбается девочка.

Ее мама Нургуль Урынкаева отметила, что год назад Нурай сидела в коляске, а сегодня благодаря спорту самостоятельно ходит.

Большой делегацией из 19 человек прибыла команда из Костаная. Тренер по бочче Валентина Исмурзина сообщила, что привезла девять юных спорт­сменов.

– Самому младшему участнику шесть лет, самому стар­шему – тридцать. Мы настрое­ны на успех! Даже если у кого-то что-то не получается, мы всегда поддерживаем, – сказала тре­нер.

Ее воспитанник Асан Алишер­улы показывает один из лучших результатов в команде.

– Мне 16 лет. Два года занимаюсь боччей. Беру первые и вторые места. В бочче нравится то, что нужно быть внимательным, думать, прорабатывать тактику. Это увлекательная игра, – признается Асан.

Встретили мы и серебряного призера чемпионата Казахстана по бочче 21-летнюю Ольгу Кунцевич. Ее поддерживает мама Валентина Кунцевич:

– Мы занимаемся второй год, и Оле становится все лучше. Это опыт, социализация, растет уверенность в себе. Фестиваль помогает дочери общаться с новыми люди и показывать свои возможности.