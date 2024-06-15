В спорте нет границ Статьи 15 июня 2024 г. 1:04 58 Асет Сыздыков 400 особенных детей соревнуются в 11 видах спорта фото Игоря Бургандинова В столичном дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова торжественно стартовал Children Paralympic Games. Это масштабный спортивный фестиваль, где главные участники – дети и молодежь с особыми потребностями. Пятый год фестиваль организовывает Общественный фонд «Мир равных возможностей». Цель мероприятия – социальная реабилитация детей с инвалидностью через адаптивный спорт. В течение трех дней ребята соревнуются в таких видах спорта, как плавание, каратэ, таэквондо, голбол, бочча, хореография, легкая атлетика, футбол и другие. – Все участники классифицируются не только по возрасту и полу, но и по заболеваниям, – сообщила организатор, директор фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова. – Спортсмены, имеющие такие диагнозы, как ДЦП, нарушение зрения, слуха, синдром Дауна, аутизм, мышечная дистрофия, задержка развития речи, разделяются на группы и соревнуются с учетом равных физических и интеллектуальных возможностей. Прежде чем попасть на фестиваль, участники прошли отборочные этапы в регионах. – Если в прошлом году в фестивале участвовали 300 ребят, то в нынешнем – 400. С марта по май проходили отборочные соревнования в 23 городах по каждому виду спорта. Впервые к нам присоединились Туркестан, Кентау и Орал. По итогам отбора в Астану приехали лучшие, – отметила Нургуль Ульжекова. В торжественном открытии фестиваля принял участие вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. – С каждым годом количество участников растет. Если так будет продолжаться, думаю, следующий, шестой фестиваль мы проведем на стадионе «Астана Арена», – отметил вице-министр. – Благодарим организаторов за проведение этого полезного и нужного для детей фестиваля. Пусть казахстанский спорт развивается, а наши юные спортсмены достигают новых высот! Из Караганды на фестиваль приехала 12-летняя Нурай Кабылда. Девочка год занимается боччей и уже показывает большие успехи. – Я здесь в первый раз, мне очень нравится атмосфера, интересные ребята. Надеюсь, вернусь домой с медалью, – улыбается девочка. Ее мама Нургуль Урынкаева отметила, что год назад Нурай сидела в коляске, а сегодня благодаря спорту самостоятельно ходит. Большой делегацией из 19 человек прибыла команда из Костаная. Тренер по бочче Валентина Исмурзина сообщила, что привезла девять юных спортсменов. – Самому младшему участнику шесть лет, самому старшему – тридцать. Мы настроены на успех! Даже если у кого-то что-то не получается, мы всегда поддерживаем, – сказала тренер. Ее воспитанник Асан Алишерулы показывает один из лучших результатов в команде. – Мне 16 лет. Два года занимаюсь боччей. Беру первые и вторые места. В бочче нравится то, что нужно быть внимательным, думать, прорабатывать тактику. Это увлекательная игра, – признается Асан. Встретили мы и серебряного призера чемпионата Казахстана по бочче 21-летнюю Ольгу Кунцевич. Ее поддерживает мама Валентина Кунцевич: – Мы занимаемся второй год, и Оле становится все лучше. Это опыт, социализация, растет уверенность в себе. Фестиваль помогает дочери общаться с новыми люди и показывать свои возможности. #дети #Спорт #особенные дети #спортивный фестиваль #Children Paralympic Games