В США число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

Отмечается, что за все время в США после заражения COVID-19 выздоровели почти 33 тысячи человек – 32 988. Было проведено свыше 2,8 миллиона тестов.