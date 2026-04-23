В США предложили заменить Иран на Италию на ЧМ

Футбол,США
11
Айман Аманжолова
корреспондент

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между лидерами двух западных стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и президенту ФИФА Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке», - цитирует Паоло Замполли газета Financial Times.

Издание подчеркивает, что Трамп ведет футбольную дипломатию, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных союзников по НАТО после конфликта из-за военных баз и оскорбления Трампом папы Римского.

Ранее, 21 апреля, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что решение по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу пока не принято.

 

#США #футбол #Трамп #ФИФА

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Новый уровень сотрудничества
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Новый решетчатый небоскреб войдет в число высочайших в США
Тим Кук покинет пост гендиректора компании Apple
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Свыше 50 млн жителей США предупредили об угрозе торнадо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]