В США предложили заменить Иран на Италию на ЧМ

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между лидерами двух западных стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и президенту ФИФА Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке», - цитирует Паоло Замполли газета Financial Times.

Издание подчеркивает, что Трамп ведет футбольную дипломатию, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных союзников по НАТО после конфликта из-за военных баз и оскорбления Трампом папы Римского.

Ранее, 21 апреля, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что решение по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу пока не принято.