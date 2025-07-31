Об этом сообщает научный журнал MIT Technology Review.

Супружеская пара из Огайо "усыновила" эмбрион у женщины, которая в 1994 году прошла процедуру ЭКО, тогда врачам удалось создать четыре эмбриона. Один из них был использован для искусственного оплодотворения, в результате которого родилась девочка. Оставшиеся три эмбриона женщина планировала заморозить и сохранить для себя, однако позже решила пожертвовать эмбрионы специальному христианскому агентству по хранению и "усыновлению" клеток, сообщает журнал.

"Усыновление" эмбриона является способом сохранения клеток, при котором донор и "приемные" родители могут решить, кому передать эмбрион или от кого он будет передан. Чаще всего подобную возможность предоставляют специальные христианские агентства, которые верят, что эмбрион в моральном плане равен рожденному ребенку.