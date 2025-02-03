В США создали робота-щенка в помощь больным деменцией

США,Технологии
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Купить робо-собаку сможет любой желающий, кто по каким-то причинам не может завести настоящую. Уммного питомца также могут арендовать больницы и дома престарелых

Фото: скриншот видео / 24.kz

В США разработали уникального робота-щенка специально для людей, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера. Искусственный питомец может помочь пациентам справляться с тревогой и депрессией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Умный лабрадор золотистого окраса лает, виляет хвостом и реагирует на прикосновения. Его реалистичные выражения мордочки помогают пациентам установить с ним тесную эмоциональную связь. Он помогает пожилым людям справляться с тревогой, одиночеством и депрессией. Создали умного питомца для людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Купить робо-собаку сможет любой желающий, кто по каким-то причинам не может завести настоящую.

– Наши роботы помогают справляться с поведенческими и психологическими симптомами деменции, а также снижают потребность людей в некоторых лекарствах, включая психотропные. Исследования в больницах показали, что они выполняют свою задачу и поднимают настроение у пациентов. Мы надеемся, что наши устройства станут первыми медицинскими роботами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - рассказывает генеральный директор компании-производителя «Tombot» Том Стивенс.

Идея создать робощенка пришла к основателю стартапа Тому Стивенсу после того, как его мать заболела деменцией. В целях безопасности Стивенс решил забрать питомца у матери, чем она осталась недовольна. Тогда разработчик понял, что на рынке нет подходящих решений для таких случаев.

– По всему миру более 300 миллионов пожилых людей страдают деменцией или другими нарушениями памяти. Как и моя мать, многие из них не могут самостоятельно заботиться о настоящих животных. Уже давно известно, что пожилые люди с деменцией могут сильно привязаться к предметам, например, к кукле или мягкой игрушке. Поэтому вполне возможно, что они смогут установить такую же эмоциональную связь и с роботами, - отметил Том Стивенс.

– В детстве у меня была собака. Но при нынешних условиях жизни в городе сложно содержать питомца. Робот-щенок – отличная альтернатива для таких людей, как я, - поделилась гость выставки CES 2025 Женевьева Ван Леде.

Первая модель появится на рынке в конце года. Её ориентировочная стоимость составляет около 1 500 долларов. Умного питомца также могут арендовать больницы и дома престарелых.

 

Отметим, на прошлой неделе в Казахстане представили платформу по выявлению болезни Альцгеймера.

#США #робот #щенок #деменция

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