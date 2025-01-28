Платформу по выявлению болезни Альцгеймера представили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Платформу, которая позволяет врачам выявлять болезнь Альцгеймера, представили отечественные разработчики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Стартап социальный и очень актуален. Официально болезнь Альцгеймера диагностировали полутора тысячам казахстанцев. Но, по неофициальным данным, цифра может доходить до 250 тысяч, говорят в центре по лечению этой болезни.

Несмотря на то, что в 90% случаев болезнь Альцгеймера начинается после 65 лет, случаи, когда её выявляют среди людей среднего возраста тоже не редкость, говорят медики. Память у таких людей снижается в обратном порядке. Человек может не вспомнить, что ел на ужин, но отлично удерживает в памяти события 30- или 50-летней давности. Как понять, что родной человек теряет себя? Как реагировать на постоянную забывчивость близкого? Зачастую большинство родных, ухаживающих за таким человеком, находятся в состоянии невроза. Ведь постепенно больной превращается в несостоятельного ребенка.

- Официальное наше здравоохранение игнорирует эту тему в большинстве случаев. То есть пожилые люди остаются наедине со своими семьями, со своими проблемами. У нас, у казахов, есть такое слово «алжыған» и на этом всё. И больше ничего не делается. Хотя официальный протокол есть, официальный приказ 75-й Минздрава, где в перечень бесплатный препаратов через медицинское страхование по ОСМС, препараты положены этим пациентам. То есть антидементными препаратами страна у нас обеспечена, осталось только выявлять и назначать, чего не происходит, - говорит врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова.

Противодементные препараты в Казахстане получают чуть больше 1 500 человек, то есть те, кто официально состоит на учёте. Однако цифра, по словам Жибек Жолдасовой, врача-психотерапевта, гораздо выше. Больных Альцгеймером, по её словам, в стране порядка 250 тысяч.

- Буквально недавно, неделю назад мне сообщили о том, что у нас Минздрав, наконец, проводит опрос среди врачей общей практики и терапевтов об осведомленности уровнем деменции. То есть я уже больше 10 лет диагностирую, заставляю идти к врачам, заставляю поликлиники выдавать лекарства и, естественно, статистика у нас потихоньку пошла вверх. Но этого всё равно недостаточно. У меня в базе данных 2 тысячи человек, то есть получается все 2 тысячи – мои пациенты, - отметила врач Жибек Жолдасова.

Амангайша Искакова из Семея лично сталкивалась с людьми, страдающими этим недугом. Говорит, в первую очередь это тяжелая ноша не сколько для больного, сколько для близких ему людей. В свои 79 лет женщина, чтобы предупредить у себя это заболевание, делает простые упражнения как для мозга, так и для тела.

- Такие люди бывают обузой, знаете как? Они на последней стадии уже не обслуживают себя. Это очень тяжело для родственников. Они прошедшее время хорошо помнят, а текущее время забывают. Я не хочу при старости быть обузой для своих детей, поэтому утром обливаюсь, делаю зарядку, смотрю познавательные игры. И вечером, когда ложусь, вспоминаю, что я делала с утра. Читаю книги, - делится жительница Семея Амангайша Искакова. - Очень понравился тест. Всем рекомендую. Рекомендую особенно взрослым, пожилым людям. Для профилактики, для себя. Актуально очень, кто болел ковидом, - говорит жительница Астаны Алмагуль Нурпеисова.

Тест, который называется My Mind, что в переводе означает «Мой разум», уже прошли почти 6 тысяч казахстанцев.

Результативность такого мозгового экзамена высокая, говорит сооснователь стартап-проекта Сейтжан Сыпабеков. Теперь тест доступен в интернете абсолютно всем и пройти его можно с любого смартфона.

- К сожалению, ежегодно от этой болезни умирают порядка 2-3 млн человек. В Казахстане ситуация тоже не утешительная. Болезнь на сегодняшний день не излечивается полностью, прогрессирует. Но имеются лекарственные средства, которые помогают пациенту жить более комфортно некоторое время. Тест доступен в интернете, бесплатен для граждан Казахстана, для всех граждан, он также доступен на нескольких языках. Этот тест можно проходить дома, в офисе в любом месте. Главное – иметь доступ в интернет, смартфон или компьютер, - рассказывает сооснователь стартап проекта My Mind Сейтжан Сыпабеков.

По оценкам экспертов, уже к 2030 году в мире будет насчитываться порядка 50 млн людей, больных Альцгеймером. Чтобы защитить себя и близких от этого недуга, врачи рекомендуют тренировать своё сознание. На просторах интернета давно предлагают различные упражнения для мозга. А если в семье уже есть такой человек, соблюдать простые правила: говорить с ним как можно проще, использовать короткие фразы, не спорить и не стыдить. А главное, оставаться терпеливым и непременно поставить больного на учёт, заключил телеканал.