В США закрыли Минобразования

Образование,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп подписал указ  

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Президент США поручил передать полномочия Минобразования властям штатов и местным сообществам. По его мнению, эксперимент по федеральному контролю за образованием «провалился», а ведомство создает лишнюю бюрократию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Дональд Трамп поручил министру образования Линде Макмахон предпринять «все необходимые шаги» для закрытия возглавляемого им ведомства и передаче его полномочий в области образования властям штатов и местным сообществам. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, названном «Улучшение результатов образования путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и сообществ».

При передаче полномочий от министерства должно быть обеспечено эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот.

«Эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и долларов — и необъяснимой бюрократии, которую поддерживают эти программы и доллары, — явно провалился. <...> Министерство образования укрепило образовательную бюрократию и попыталось убедить Америку в том, что федеральный контроль над образованием полезен», — говорится в документе.

Министерство образования США, в частности, следит за соблюдением прав учителей и школьников, работает с уязвимыми группами населения. Кроме этого департамент распределяет федеральные гранты, в том числе контролирует программы, которые направлены на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей.

Трамп отметил, что Минобразования создано относительно недавно — в 1979 году по настоянию 39-го президента США Джимми Картера. По мнению нынешнего президента, закрытие ведомства улучшит реализацию образовательных программ. Он заявил, что показатели американцев по чтению и математике близки к историческим минимумам.

Трамп сообщил, что отдел по связям с общественностью Минобразования обходится в более $10 млн в год. Также ведомство управляет портфелем долгов по студенческим кредитам на сумму свыше $1,6 трлн. Президент отметил, что федеральная программа студенческих кредитов примерно равна размеру одного из крупнейших американских банков Wells Fargo, хотя в кредитной организации работают более 200 тыс. человек, в то время как в управлении федеральной помощи студентам Минобразования — менее 1,5 тыс.

«Министерство образования — это не банк, и оно должно передать банковские функции организации, способной обслуживать американских студентов», — подчеркивает Трамп.

Трамп неоднократно призывал закрыть Минобразования, а после победы на выборах в 2024 году пообещал упразднить ведомство. The Wall Street Journal писала, что в консервативном проекте администрации Трампа — «Проект-2025» фонда «Наследие» — была изложена подробная «дорожная карта» закрытия ведомства. В частности, одним из этапов была указана передача управления по гражданским правам министерства под контроль Минюста США, а портфеля студенческих кредитов — под регулирование Минфина страны.

На фоне угрозы закрытия Минобразования США 12 марта решило почти вдвое сократить штат. По данным CNN, в ведомстве работают около 4,4 тыс. сотрудников. 

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