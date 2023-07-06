В степи рождались новостройки

Для осуществления замыслов победителя международного конкурса 1998 года на лучший проект генерального плана застройки административного центра столицы японского архитектора Кисё Курокавы в 2002-м была создана специальная экономическая зона «Астана – новый город».

– Она включает в себя не только Индустриальный парк на окраи­не города, но и практически 80% всей площади Астаны, в основном весь левый берег столицы. СЭЗ «Астана – новый город» соз­дана в соответствии с новой моделью развития экономики как движущей силы, способной обеспечить рост страны в целом, и это позволило быстро застроить главный город Казахстана. Основными приоритетами СЭЗ были и остаются ускоренное возведение административно-делового центра столицы путем привлечения инвестиций, эффективного использования передовых технологий в строительстве, – рассказал заместитель руководителя дирекции развития СЭЗ и Индустриальной зоны АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта (КЦИЭ) «QazIndustry» Ерасыл Муратбек.

За эти годы объем инвестиций, направленных на промышленное развитие участниками СЭЗ, составил 215,3 млрд тенге. В строительство административно-делового центра столицы инвесторы «Астана – новый город» вложили более 4,1 трлн тенге. Таким образом, на один бюджетный тенге в СЭЗ привлечено 9,4 тенге инвестиций.

На сегодня площадь старейшей в стране СЭЗ составляет 15,4 тыс. га. Это в 15 раз больше по сравнению с первоначальной. Территория включает в себя новый админист­ративно-деловой центр столицы, новые промышленные зоны – Индуст­риальный парк № 1 и городскую легкорельсовую линию.

Возведение нового города на левобережье было возложено на плечи руководителей СЭЗ и столичных градоначальников, при этом каждый из них внес свой особый вклад в его развитие.

Так, Николай Тихонюк, генеральный директор СЭЗ «Астана – новый город» (11.2002 – 11.2004, 2013 годы), в одном из интервью газете «Казахстанская правда» вспоминал, как «довольно тяжело и в то же время интересно» было, когда провинциальный город в центре Казахстана только примерял на себя столичный статус: «Какая-то эйфория. Но я даже не представлял, что потом буду жить в таком городе! Мы просто делали свою работу, выполняли поручения. При виде эскизов казалось, что не доживем до того времени, когда все это будет построено».

Когда Николай Петрович возглавил СЭЗ «Астана – новый город», началось освоение левобережья Ишима, где фактически закладывался новый город.

«Левый берег изначально задумывался как административный Сити-центр. Но чего-то явно не хватало. Едешь вечером – пусто. Помню, приехали пять ведущих архитекторов мира. Первый Президент с ними на «Байтереке» обсуждал развитие Астаны. Они и говорят: «Хорошая у вас задумка, хороший генплан, но надо вдохнуть жизнь в этот каркас. Надо жилье вокруг построить».

Сейчас получить земельный участок в городе очень сложно, а тогда мы уговаривали застройщиков! И за полгода левый берег оброс жилыми домами.

Первая программа жилищного строительства родилась в 2004 году, как раз я перешел в Комитет по делам строительства. И до 2009 года мы вышли на 9 миллионов квадратных мет­ров жилья, столько в советское время строил весь Казахстан! В Акмолинске ежегодно 100 тысяч квадратных метров только строили», – поделился своими воспоминаниями с читателями «Казправды» Николай Тихонюк.

– Процессу строительства нужно было придать динамику. Чтобы мотивировать застройщиков, и соз­дали такой облегченный режим, как специальная экономическая зона. Астанинцы помнят: в начале «нулевых» практически вся территория левого берега была опоясана заборами с надпи­сями «СЭЗ «Астана – новый город». У нас был особый правовой режим, предоставляющий инвес­торам льготы, и он продолжает действовать до 2027 года. Это освобождение от НДС по реализации товаров (работ и услуг) в СЭЗ для целей строительства, освобождение от земельного налога тех участков, на которых ведется строительство. Не облагается налогом на имущество остаточная стоимость зданий и сооружений. У нас свободная таможенная зона: с иностранных товаров таможенные пошлины и налоги не взимаются, за исключением акциза на импортируемую продукцию. Меры нетарифного регулирования не применяются, кроме требований по безопасности товаров. Созданы условия для привлечения иностранной рабочей силы. Подведение инженерных сетей, дорог, а также инженерная подготовка зоны застройки осуществляется на бюджетные средства. Все это позволяет привлечь инвесторов и снизить себестоимость строительства, – рассказал заместитель председателя правления ТОО «ГЦРИ «Astana Invest» Арсен Мендыгазиев.

Наступила новая веха в летописи Астаны – освоение левобережья и создание совершенно новой части города, что называется, «с нуля». Одно за другим появлялись знаковые для Астаны сооружения: резиденция Президента «Акорда», Мажилис и Сенат Парламента, Верховный суд, кардиоцентр, Национальная академическая библиотека, Дом министерств, Президентский центр культуры, Казахская национальная академия музыки...

Старожилы помнят: работа на строительных площадках порой не останавливалась и ночью. Строители работали в три смены, чтобы успеть сдать объекты в намеченные сроки. Зона стала мощным импульсом для интенсивного формирования столичной инфраструктуры и застройки районов города. Благодаря действию специального режима СЭЗ в Астане были построены новые микрорайоны «Самал» и 9-й, «Астана Опера», вокзал «Нұрлы жол», Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева, спортивные комплексы, медицинские центры.

Воплощением идей Кисё Курокавы о сочетании природной и урбанистической среды являются высотные здания. Административно-технологический комплекс Transport Tower – первый небоскреб в стране, высота здания – 155 м. В 2019 году состоя­лось частичное открытие самого высокого в столице многофункцио­нального комплекса «Абу-Даби Плаза». Новые здания и жилые комплексы связывались мостами, транспортными развязками, украшены парками, аллеями и скверами.

– Бурному строительству способствовало также распространение специального режима на территорию Индустриального парка № 1. Там в начале 2000-х открылись промышленные предприя­тия по выпуску стройматериалов и изделий – газо­блоков, сэндвич-панелей, сборного железобетона. Застройщики могли приобретать их у наших производителей без уплаты НДС. Таким образом, все новые здания построены из материалов, произведенных на территории СЭЗ, – подчеркивает Арсен Мендыгазиев.

Столичная СЭЗ, по сути, стала своеобразным промышленным «инкубатором», где появляются и развиваются новые заводы и даже целые отрасли. Вот почему в Индустриальном парке № 1 позднее по запросам зодчих открылись заводы по выпуску брусчатки, асфальта, ЖБИ, сухих строительных смесей. Сегодня на территории СЭЗ работают несколько домостроительных комбинатов, завод лакокрасочных материалов. Ожидается открытие предприятий по выпуску сэндвич-панелей, кровельных материалов, ЛДСП и ДСП, фурнитуры для мебельщиков, лифтостроительного предприятия, мебельной фабрики. Все эти проекты стройиндустрии, по словам Арсена Мендыгазиева, станут хорошим подспорьем для застройщиков.

На сегодня в Индустриальном парке введен в эксплуатацию 51 проект на сумму 247 млрд тенге, создано 5 800 рабочих мест. В их числе есть производства резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, бытовых электрических приборов, автотранспортных средств, железнодорожных локомотивов, вагонов и другие. Почти столько же проектов находятся на стадии реализации, они позволят создать еще около 3 500 рабочих мест.

За все время выпущено продукции более чем на 5 трлн тенге, в бюджет уплачено 186 млрд тенге налогов. Как отмечает Арсен Мендыгазиев, через четыре года, когда все предприятия на территории СЭЗ начнут работать в общеустановленном порядке, они будут ежегодно приносить в бюджет до 400 млрд тенге.

– Принятие решения о создании специальной экономичес­кой зоны – мудрое решение, ведь строительство «тянет» за собой развитие других отраслей, обеспечивает занятость, подталкивает к улучшению всей городской инф­раструктуры. Поэтому пример Астаны дал толчок обновлению других городов Казахстана. По нашему примеру была создана СЭЗ в Туркестане в 2019 году, когда ему придали статус административного центра, – говорит Арсен Мендыгазиев.