В столичной школе начислялись зарплаты и премии «мертвым душам»

Коррупция
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Венера Баталова
корреспондент

По результатам проверки прокуратуры района Байконыр в одной из столичных школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сумму более 8 млн тенге на протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии.

Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновной и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Виновным ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.

#преступление #зарплата #работники

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