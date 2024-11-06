В столичной школе начислялись зарплаты и премии «мертвым душам»

По результатам проверки прокуратуры района Байконыр в одной из столичных школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сумму более 8 млн тенге на протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии.

Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновной и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Виновным ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.