В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны

Фото пресс-службы акимата Астаны

На территории «Зеленого пояса» под Астаной прошел массовый велопробег, посвященный 25-летию столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Участники преодолели 25 дистанций, начиная с кольцевой велодорожки по дороге в сторону Косшы, и финишировали на территории «Зеленого пояса» в сторону жилого массива Уркер.

В соревнованиях мог принять участие спортсмен-любитель любого возраста с велосипедом.

В открытии мероприятия приняли участие заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов, председатель комитета Министерства иностранных дел РК Жан Галиев, они поздравили всех с наступающим праздником.

«Поздравляю всех с 25-летием Астаны. Думаю, что велопробег, организованный в эту замечательную погоду, подарил вам прекрасное настроение. Данное соревнование традиционно проводится ежегодно. Я сам участвую во второй раз. Надеюсь, в ближайшее время будет много праздников, которые будут пропагандировать не только велоспорт, но и плавание, бег и другие виды спорта. Поздравляю всех с праздником!» - сказал заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев.

По словам организаторов, мероприятие не является спортивным соревнованием, главная цель велопробега - пропаганда здорового образа жизни и привлечение горожан к активным занятиям физической культурой, в частности, велоспортом.

По окончании массового велопробега среди зарегистрированных на финише велосипедистов была разыграна лотерея.

Участников наградили ценными призами.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 400 горожан, в том числе завоевавший 4 серебряные медали на Всемирных играх VIRTUS по велоспорту во Франции Дастан Ордабай.