В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024

Астана стала проводником в мир моды: третий сезон Bozjyra Fashion Week (BFW) выбрал своей площадкой главный город страны. Основное действо заняло один день, вернее, вечер: в одном из отелей города состоялся модный показ.

Показывали красивое: «хедлайнером» мероприятия была выбрана красавица Ару Султан. И в этом вся изюминка: дочь казахских степей оказалась фрейлиной английской королевы в… XVI веке. Так уж переплелись нити ее судьбы, что совсем юная девушка, рожденная в Казахском ханстве и происходящая родом из ближайшего окружения Хак-Назар-хана, во имя установления англо-казахских отношений в 1561 году оказалась в Лондоне вместе с английским послом Энтони Дженкинсоном.

Хотя удивительного тут ничего нет: Ару Султан была не только знатной дамой, но и большой умницей – владела несколькими языками. При дворе родовитая казашка исполняла обязанности по вопросам моды (Aru Soltana Ippolita). И, как говорят историки, именно она приучила англичан к кожаным туфлям и сапогам: до этого времени даже состоя­тельные англичане носили исключительно тряпичную обувь.

Спустя время в знак глубокого уважения тогдашняя английская королева Елизавета I провела символическую церемонию и назвалась крестной ма­терью Ару.

– Этот модный факт (про кожаную обувь) очень зацепил меня как организатора, – призналась на пресс-конференции, предворявшей показ, его устроительница Лурена Доскеева. – А уже потом (и это обязательно воплотится в реальность) возникла идея записать цикл подкастов с этнографами, историками, который, я уверена, сослужит добрую службу для дизайнеров в том числе: модельеры, творящие в казахской национальной стилистике, должны знать и понимать смысл каждой детали, каждого аксессуара казахских женщин и кочевниц.

В рамках же шоу, по словам организатора, хотелось показать код кочевницы, который заложен внутри каждой женщины, имеющей кочевые корни. И это не только внешний облик.

– Bozjyra Fashion Week – единственная Неделя моды в Казахстане, посвященная продвижению идей возрождения истоков народов тюркского мира. Каждый сезон модной недели рассказывает о женщинах великой степи – настоящих героинях тюркского мира, оставивших неизгладимый след в истории. Прошлогодний показ был посвящен воительнице Томирис, сильной и независимой женщине. А концепция шоу в лице Ару Султан стала продолжением этой линии. Ведь сила женщины – это в первую очередь не физические возможности, а мудрость, умение реализовать себя. Мы не закладываем идеи феминизма в наши мероприятия, мы говорим про здоровое отношение к женщине, про почет, уважение и самореализацию.

Раз у BFW есть такая прочная тематика, то и участники должны ей соответствовать. Отбор претендентов, желающих представить свои коллекции на показы, проводился: их видение должно было совпадать с концепцией модных дней.

Подборка оказалась интересной. Узбекистан представляла знаменитый дизайнер Ноила Усманова со своим брендом MEROS. Летящие целомудренные наряды сверкали в свете софитов, роскошные расшитые накидки идеально гармонировали с восточными красавицами с длинными косами.

Заявил о себе и грузинский бренд Fotia, известный среди понимающих своими необычными аксессуарами из кожи. Его основатель Натия Церцвадзе-Баахия привезла то, что вмиг появившиеся поклонники назвали «взрывом мозга»: кожаные сумки сложной архитектуры, замысловатые серьги, сногсшибательные головные уборы. Полный handmade и абсолютно точно в штучном экземпляре.

Приятно удивил гостей вечера и дизайнер из России Джулия Титова. Россиянка, имеющая тюркские корни, в буквальном смысле влюблена в натуральные камни и применяет их в изготовлении украшений.

Как призналась сама Джулия, у нее особая связь с камнями: она чувствует их, в процессе работы над очередным украшением беседует с ними. А еще безоши­бочно видит, правильный ли камень выбирают себе клиенты. В случае чего (высшие силы подскажут!) дизайнер может и отговорить покупательницу от приглянувшегося аксессуа­ра, подсказать «свой» камень.

– Дизайнеры из Цент­ральной Азии активно интересуются Казахстаном, понимая, что здесь огромный потенциал для развития. Это действительно так, и одним из самых плодотворных направлений становится формирование современного образа женщины-казашки. Как-то в разговоре с одной из представительниц ассоциации деловых женщин прозвучало: для западных стран наше государство даже на «высоких» деловых встречах подпадает под общую категоризацию «стан»-стран. В том числе и потому, что наши женщины неузнаваемы по своему национальному дресс-коду, стилю. И хочется ситуацию изменить. У нас масса национальных орнаментов и аксессуаров, тот же белдемше (распашная юбка с вышивкой) – это же так красиво и можно стилизовать в современном исполнении, – уверена Лурена Доскеева, в прошлом – главный редактор глянцевых казахстанских изданий, в том числе Vintage Kazakhstan, редакционный директор L’Officiel Kazakhstan, TrendLook Professional, издатель и журналист с огромным опытом в fashion-индустрии.

Были среди участников и наши, казахстанские, дизайнеры. Из Атырау представить свою вязаную коллекцию приехала Асель Ерлановна (бренд AccelErlan). Бренд премиальный: исключительно ручная работа, дорогая качественная пряжа. И это не привычные свитера с «косами» и колючие кардиганы: изделия очень деликатные, с вплетением сверкающих нитей люрекса, обыгранные в национальном стиле при помощи нашитых деталей.

Так как одна из целей Bozjyra Fashion Week – поддержка начинающих и талантливых, то на дефиле показал свои работы из коллекции Kimeshek перспективный дизайнер из Актау Дархан Жаймурзиев. К слову, это не первый его показ, с BFW сложились не просто профессиональные, а буквально покровительственные отношения: организаторы поверили в парня еще несколько лет назад и поддержали, в том числе финансово, и сейчас у него в копилке уже множество наград в сфере индустрии моды.

– Фишка Bozjyra Fashion Week – не прикованность к одному месту проведения – городу или даже стране. Наша цель – объездить страны Великого шелкового пути и вывести казахстанских дизайнеров в том числе на подиумы Европы, демонстрируя и продвигая наш самобытный национальный стиль, – отмечают организаторы. – И в то же время мы уже получили фидбеки: в нынешних реалиях объединение дизайнеров тюркского мира – очень крутая задумка, отсюда и дальнейшее желание: создать крупное сообщество, в котором дизайнеры, модельеры могли бы обмениваться опытом, ездить друг к другу на обучение, организовывать конкурсы. А ведь на перспективу это и хорошие экономические, туристические связи.

Как организаторы оценивают прошедшее мероприятие? Весьма достойно: BFW стала нерядовым событием в культурной жизни Астаны, в прямом смысле модным – показ посетили не только светские завсегдатаи и модные инфлюенсеры, но и чиновники.

– Оказалось, что про Bozjyra Fashion Week знают очень многие, даже люди не из модной тусовки. И вечер сложился не только из коллекций и красивых женщин, но и благодаря восточной музыке в исполнении EthnoAstana, – заключила Лурена Доскеева.