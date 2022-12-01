В столице стартовал открытый чемпионат города по шорт-треку ASTANA-OPEN

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Вчера в ледовом дворце «Алау» стартовал открытый чемпионат города по шорт-треку ASTANA-OPEN, организованный городским Управлением физической культуры и спорта при поддержке акимата Астаны. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В церемонии открытия чемпионата приняли участие руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов, глава Специализированной детско-юношеской спортивной школы №2 Бауыржан Сахарбаев, главный тренер по шорт-треку, Заслуженный деятель РК Мадигали Карсыбеков, главный тренер сборной страны по шорт-треку Нурберген Жумагазиев.

По словам организаторов, в соревнованиях приняли участие 163 спортсмена из Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Северо-Казахстанской области и Астаны. Они будут соревноваться в течение двух дней.

«В сегодняшнем чемпионате, который проводится в рамках Года детей, принимают участие подростки 2009 года рождения и старше. Цель соревнований – развитие зимних видов спорта, в том числе шорт-трека, пропаганда спорта. Ребята из пяти регионов страны за два дня определят самых лучших», – сказал Бауыржан Сахарбаев.

Также в качестве почетного гостя был приглашен мастер спорта международного класса, призер Кубка и первенств мира, завоевавший серебряную медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

«Шорт-трек – это новый вид спорта в стране. Такие соревнования проходят очень интересно. Ведь это будут первые вехи, памятные соревнования подростков. Для них такие турниры дают новый опыт, новую возможность. Желаю удачи нашим маленьким спортсменам, выступающим на катке. Эти виды спорта, которыми наши подростки занимаются, должны нравиться, прежде всего, им самим. Добиться больших результатов можно только при наличии любви к спорту. Я занимаюсь шорт-треком уже 18 лет. Хочу внести свой вклад в развитие этого вида зимнего спорта. Я надеюсь, что наши сегодняшние юные спортсмены в будущем станут олимпийскими чемпионами», - говорит Абзал Ажгалиев.

В этом чемпионате будет сформирована сборная команда города Астаны, состоящая из лучших спортсменов на предстоящий зимний сезон. Победители будут определены на индивидуальных первенствах в каждой возрастной группе и на каждой дистанции, награждены дипломами, медалями.

Отметим, что соревнования продолжаются и сегодня в столичном ледовом дворце «Алау».

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