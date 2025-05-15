В Таразе открылась персональная выставка талантливого сельского художника

Культура
12
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В экспозиционном зале Дома дружбы мастер кисти из села Б. Момышулы Жуалынского района Александр Скиба представил 35 живописных работ

Фото автора

Для ценителей изобразительного искусства автор стал настоящим открытием, ведь, несмотря на то, что является любителем, его картины написаны на высоком профессиональном уровне. Их отличают не только яркость и насыщенность красок, собственный взгляд на окружающий мир, но и уже сформированный авторский стиль, а также реалистичность.

В основном, это портреты, пейзажи и натюрморты. Каждая картина интересна по-своему. Полотна атмосферные, погружающие зрителей то в серый пасмурный вечер с унылым моросящим дождем, то в теплое светлое утро, сверкающее золотом осенней листвы... Они позволяют прочувствовать шторм на море и уже нежданное спасение. Смотря на его работы, ощущаешь полную идиллию, гармонию и слияние с природой, будто чувствуешь прохладу, веющую от озера, нежный аромат луговых цветов, свежесть зимнего дня...

Не оставляют никого равнодушными работы «Ласточкино гнездо», «Пастух Алим», «Дружище Джек», «Шторм», «Беркутчи», «Луговая благодать», «Засентябрило», «Колокольчики», «Автопортрет более 40 лет... до сегодня» и другие.

 

#культура #выставка

Популярное

Все
Семья – духовный код нации
Бесценное богатство из отходов
Серик Тахан: жизнь, отданная слову
Фильтрация «на вырост»
Кодифицированная основа водной политики республики
Стране необходим не очередной свод правил, а Градостроительный кодекс
Все шире ярмарка и краше
Торговать не зерном, а крупами
«Битва» роботов
Ударим дронами по саранче!
Вечен ваш подвиг в сердцах поколений
О героях надо говорить
Труженики Жездинского и Карсакпайского производств внесли весомый вклад в Победу
Состоялся III юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
56 побед Александра Наумова
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днём семьи
Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане
Черно-белые свидетельства эпохи
В Алматы тысячи детей с особыми потребностями получают спецуслуги
Последний бой Мухамедьяра Искакова
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
От брони до боеприпасов
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Подвиг на все времена
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Наследный принц Абу-Даби посетит с официальным визитом Казахстан
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
13 инвестпроектов реализуют в золотодобывающей промышленности Казахстана
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области

Читайте также

Творческий коллектив «Алтын жас» победил в конкурсе песен о…
Все шире ярмарка и краше
Покорили сердца самаркандцев
Вечно живые

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]