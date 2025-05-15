Фото автора

Для ценителей изобразительного искусства автор стал настоящим открытием, ведь, несмотря на то, что является любителем, его картины написаны на высоком профессиональном уровне. Их отличают не только яркость и насыщенность красок, собственный взгляд на окружающий мир, но и уже сформированный авторский стиль, а также реалистичность.

В основном, это портреты, пейзажи и натюрморты. Каждая картина интересна по-своему. Полотна атмосферные, погружающие зрителей то в серый пасмурный вечер с унылым моросящим дождем, то в теплое светлое утро, сверкающее золотом осенней листвы... Они позволяют прочувствовать шторм на море и уже нежданное спасение. Смотря на его работы, ощущаешь полную идиллию, гармонию и слияние с природой, будто чувствуешь прохладу, веющую от озера, нежный аромат луговых цветов, свежесть зимнего дня...

Не оставляют никого равнодушными работы «Ласточкино гнездо», «Пастух Алим», «Дружище Джек», «Шторм», «Беркутчи», «Луговая благодать», «Засентябрило», «Колокольчики», «Автопортрет более 40 лет... до сегодня» и другие.