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В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Серик Салемов, вице-президент общественного фонда «Палата ремесленников Алматы» Дамели Жанашева, а также вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Международной недели моды Aspara Fashion Week Айдархан Калиев.

В своей речи Серик Салемов подчеркнул важность события в жизни региона, особенно для народных умельцев, и отметил, что открытие данного хаба является наглядным примером реализации государственной политики по поддержке креативной индустрии.

Дом ремесленников объединит около 190 мастеров из четырех ассоциаций, предоставляя им возможность развивать свое дело, выводить продукцию на рынок и обмениваться опытом. Этот объект станет новым центром поддержки креативного предпринимательства, национальных ремесел и молодежного творчества в Жамбылском регионе.

В ходе форума состоялись конференция и мастер-классы для ремесленников от ведущих производителей страны и авторов ручных изделий Даулета Даркенбайулы, Натальи Лемешко и Оксаны Кокасенко.

Отметим, что Тараз - первый и единственный город Казахстана, удостоенный международного статуса города ремесленников. В настоящее время ведется работа по его включению в список креативных городов ЮНЕСКО.