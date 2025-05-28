В Таразе открыт креативный хаб «Дом ремесленников»

Культура
106
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Церемония презентации нового объекта состоялась в рамках форума представителей креативной индустрии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено областным управлением культуры и развития языков

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Серик Салемов, вице-президент общественного фонда «Палата ремесленников Алматы» Дамели Жанашева, а также вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Международной недели моды Aspara Fashion Week Айдархан Калиев.

В своей речи Серик Салемов подчеркнул важность события в жизни региона, особенно для народных умельцев, и отметил, что открытие данного хаба является наглядным примером реализации государственной политики по поддержке креативной индустрии.

Дом ремесленников объединит около 190 мастеров из четырех ассоциаций, предоставляя им возможность развивать свое дело, выводить продукцию на рынок и обмениваться опытом. Этот объект станет новым центром поддержки креативного предпринимательства, национальных ремесел и молодежного творчества в Жамбылском регионе.

В ходе форума состоялись конференция и мастер-классы для ремесленников от ведущих производителей страны и авторов ручных изделий Даулета Даркенбайулы, Натальи Лемешко и Оксаны Кокасенко.

Отметим, что Тараз - первый и единственный город Казахстана, удостоенный международного статуса города ремесленников. В настоящее время ведется работа по его включению в список креативных городов ЮНЕСКО.

#культура #Жамбылская область

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
Казахстан попал в «десятку»
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
В Псковской области почтили память казахстанских героев
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
Любимые песни и... стулья в проходе
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Воспитать из мальчиков мужчин
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Свой фронт в тылу
Учитель с большой буквы
Подвиг капитана Кудагельдинова
Искусство вопреки репрессиям
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

В Астане открылась Аллея вечной дружбы Казахстана и России
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала а…
В Павлодарской области проходят Дни культуры Новосибирской …
Гармония музыки и танца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]