В тренерском штабе "Барыса" произошли изменения

Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает Kazpravda.kz .

Фото: hcbarys.kz

"Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку", - отмечается в информации.

Также Олег Владимирович имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского "Иртыша", карагандинской "Сарыарки", которую приводил к чемпионству, "Торпедо" из Усть-Каменогорска, "Алматы" и ангарского "Ермака".

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева, добавили в пресс-службе.