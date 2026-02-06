Вчера в Бишкеке (Кыргызская Республика) министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, возглавивший казахстанскую делегацию, принял участие во втором деловом форуме «B5+1».
Как сообщила пресс-служба отраслевого министерства, форум был посвящен вопросам укрепления экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и США.
Выступая с приветствием, министр подчеркнул готовность Казахстана к открытому и конструктивному сотрудничеству с деловым сообществом и другими заинтересованными сторонами в целях улучшения инвестиционного климата, укрепления институциональных механизмов и достижения устойчивых взаимовыгодных результатов.
На полях форума состоялась встреча Ерсайына Нагаспаева со специальным представителем Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором, в ходе которой обсуждены перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах.
В рамках состоявшегося обмена мнениями Ерсайын Нагаспаев отметил вклад Серджио Гора в прогресс казахстанско-американских отношений после участия в 10-м юбилейном Саммите лидеров «C5+1», состоявшемся в Вашингтоне в ноябре 2025 года. Министр пригласил Серджио Гора принять участие в I Центрально-Азиатском геологическом форуме, который 2–3 апреля пройдет в Астане.