В целях достижения взаимовыгодных результатов

Форумы
3
Фарид Юмашев

Вчера в Бишкеке (Кыргызская Респуб­лика) министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, возглавивший казахстанскую делегацию, принял участие во втором деловом форуме «B5+1».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба отраслевого министерства, форум был посвящен вопросам укрепления экономического сот­рудничества между государствами Цент­ральной Азии и США.

Выступая с приветствием, министр подчеркнул готовность Казахстана к открытому и конструктивному сотрудничеству с деловым сообществом и другими заинтересованными сторонами в целях улучшения инвестиционного климата, укрепления институциональных механизмов и достижения устойчивых взаимовыгодных результатов.

На полях форума состоялась встреча Ерсайына Нагаспаева со специальным представителем Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серд­жио Гором, в ходе которой обсуждены перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах.

В рамках состоявшегося обмена мнения­ми Ерсайын Нагаспаев отметил вклад Серд­жио Гора в прогресс казахстанско-американских отношений после участия в 10-м юбилейном Саммите лидеров «C5+1», состоявшемся в Вашингтоне в ноябре 2025 года. Министр пригласил Серджио Гора принять участие в I Цент­рально-Азиатском геологическом форуме, который 2–3 апреля пройдет в Астане.

#Кыргызстан #форум #Бишкек #Минпром #«B5+1»

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Мир посредством диалога
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Дали служебное жилье
Госзакупки без «гонки на дно»
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Токаев поделился своим видением дальнейшего развития волонт…
Токаев поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера
Как рождаются олимпийские победы
Минералы для новой эпохи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]