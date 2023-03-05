В Туркестанской области трехлетний ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых

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Трагедия произошла 4 марта в поселке Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Маленького ребенка родители оставили без присмотра. Он ушел к реке, которая протекала рядом с домом и упал в воду.

Когда ребенка обнаружили, он был уже мертв, по предварительной версии, причиной смерти стало утопление.

Спасатели призывают жителей области не оставлять детей без присмотра взрослых и соблюдать правила безопасности.