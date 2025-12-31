Свыше 60 внутренних рейсов Turkish Airlines, запланированных на 31 декабря, отменены в Турции в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом вечером 30 декабря сообщил глава пресс-службы авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Уважаемые пассажиры! В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в восточных и внутренних регионах нашей страны, 61 рейс, запланированный на 31 декабря, отменен», - написал он на своей странице в социальной сети X.

К этому сообщению он прикрепил ссылку на сайт своей компании, где призвал путешественников отслеживать информацию о своем рейсе и его статусе.

Согласно данным портала FlightAware, 27 декабря в США из-за снегопадов были задержаны свыше 5 тыс. рейсов, а еще 862 — отменены. Аэропорты имени Джона Кеннеди и Ла Гуардия в Нью-Йорке предупредили пассажиров о неблагоприятной погоде, а в аэропорту Ньюарк рекомендовали закладывать больше времени на дорогу и прохождение проверок.

Также аэропорт Астаны предупредил о задержке и отмене рейсов из-за непогоды.