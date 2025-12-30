Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичной воздушной гавани сделали важное заявление для пассажиров, сообщает Kazpravda.kz

- В связи с непогодой все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, - заверили в пресс-службе.

Текущая ситуация по рейсам:

На прилёт: задержано 11 рейсов, отменён 1 рейс (по метеоусловиям),

На вылет: задержано 4 рейса.

- Основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий. Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале, – говорится в распространенной информации.

Напомним, защита прав пассажиров стала главной темой совещания под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева.