На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за январь – март, а также ситуация в сфере отечественной науки.

Экономика: темпы роста

Как доложил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, в январе – марте текущего года темпы роста экономики ускорились до 4,4%. В реальном секторе наблюдается поступательное увеличение объемов экспорта и устойчивая динамика в сфере услуг. В целом производительная активность в реальном секторе возросла на 5,9%, деловая активность в сфере услуг – до 2,8%.

В отрасли транспорта и складирования объемы оказываемых услуг выросли на 9,3%, в строительстве – на 8,6%, торговле – на 8%, водоснабжении – на 7,7%. В обрабатывающей промышленности темпы роста производства увеличились на 6,5%, сфере информации и связи – на 6,4%, горнодобывающей промышленности – на 6,1%, сельском хозяйстве – на 1,8%.

– Положительная динамика в сфере обрабатывающей промышленности наблюдается во всех регионах страны. Наибольшие темпы роста отмечаются в трех регионах: в Алматы (18%), Северо-Казахстанской (14,4%) и Атырауской областях (14,3%), – сообщил министр.

В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 6,1%. Положительная динамика отмечается в сфере предоставления услуг горнодобывающей промышленнос­ти – на 17,1%, добычи газа – на 8,2%, сырой нефти – на 7,6%, прочих полезных ископаемых – на 6,3%, металлических руд и угля – на 1,9%.

За первые три месяца года темпы ввода жилья в эксплуа­тацию увеличились на 7,7%. Всего введено в строй 2,9 млн кв. метров жилья, что на 0,4% выше показателя января – марта предыдущего года.

Рост инвестиций в 2,2 раза отмечается в строительной отрасли и сфере образования. Инвестиции, направляемые на развитие госуправления и соцобеспечения, увеличились на 79%. Лидируют по данному показателю три региона: Шымкент, а также Акмолинская и Павлодарская области.

В целом, как рассказал глава ведомства, положительный рост по семи основным показателям отмечается в шести регионах – Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане и Шымкенте, по шести показателям – в Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. По пяти показателям – в Алматы, Актюбинской, Павлодарской и Туркестанской областях.

В Западно-Казахстанской области положительный рост отмечается лишь по четырем показателям. По словам главы МНЭ, центральным и местным исполнительным органам необходимо сосредоточиться на оказании комплексной поддержки весенне-полевых работ, обеспечении запланированных темпов роста в обрабатывающей промышленности, а также проведении постоянного мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары.

Следует также усилить работу по привлечению и сопровождению инвесторов на всех уровнях, формированию альтернативных экспортных направлений.

Инфляция: факторы и меры сдерживания

Как сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, в текущих условиях на фоне эскалации геополитической ситуации и ужесточения в странах монетарной политики отмечается бегство капитала в защитные активы.

Так, индекс доллара по отношению к валютам развитых стран укрепился на 2,8%. В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону – 48,3 в марте (в феврале – 50,6). Цены на сырье и материалы резко выросли из-за логистических перебоев в связи с санкциями против РФ. Рекордное повышение цен наблюдается на растительные масла (на 23,2% за месяц) и зерновые (17,1%).

В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%. По словам главы Нацбанка, наряду с проб­лемами «цепочек» международных поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса валют внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным из-за роста геополитических рисков.

Инфляция в РК в марте достигла пикового значения (с сентяб­ря 2016 года), ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Наибольший вклад в нее вносят продовольственные товары, цены на которые взлетели с 10% до 15,4%. Темпы роста инфляции за месяц составили 5,8%.

Стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла до 18,6% в годовом выражении. Провоцировалось это во многом ажиотажным спросом на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. В настоящее время уровень недельного роста цен на СЗПТ стабилизируется. Так, если в последнюю неделю марта данный показатель составлял 1,3%, то в первую неделю апреля динамика роста цен снизилась до 0,9%.

– С учетом усиления проинфляционных рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону увеличения. Со стороны Правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и недопущение сезонного роста цен, – отметил глава Нацбанка.

По состоянию на 31 марта 2022 года валовые международные резервы РК достигли объема в 85,9 млрд долларов, золотовалютные активы НБ РК – 33,2 млрд долларов, снизившись с начала года на 1,2 млрд за счет валютных интервенций, сокращения остатков ресурсов на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу.

Активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов, пенсионные активы ЕНПФ – 13 трлн тенге. Уровень их доходности за последние 12 месяцев оценивается в пределах 10,4%.

Объем инвестиционного дохода с начала года сложился на уровне 304,9 млрд тенге, пенсионных взносов – 383,7 млрд тенге, выплат – 64,5 млрд тенге. С февраля 2021 года число исполненных заявлений на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 1,7 млн на сумму 3,4 трлн тенге, из которых на решение жилищных вопросов пришлось 3,1 трлн тенге (91,2%).

Исполнение бюджета

Как доложил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, по итогам первого квартала текущего года в госбюджет поступило порядка 3 трлн 739 млрд тенге доходов (107,1%), в респуб­ликанский – более 2,6 трлн тенге (100,7%). План по доходам перевыполнен на 17 млрд тенге.

Основная сумма перевыполнения плана по налогам приходится на КПН, ЭТП на сырую нефть, налог на игорный бизнес и НДПИ. Факторы перевыполнения плана по КПН – увеличение сумм заявленных авансовых платежей в 1-м квартале по 653 крупным налогоплательщикам на 211 млрд тенге (83,5%), а также меры налогового администрирования в отношении крупных горно-металлургических компаний, по результатам которых в бюджет дополнительно поступило 288 млрд тенге. Также по результатам налогового администрирования недропользователей поступило около 16,5 млрд тенге.

Между тем план не исполнен по НДС на ТВП и таможенным пошлинам, распределенным Российской Федерацией. Доходы местных бюджетов исполнены на 125,7%, они составили 1 трлн 125 млрд тенге. План перевыполнен на 230 млрд тенге, из них по налогам – на 203 млрд тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Мангистауской области.

О ситуации в отраслях экономики также доложили министры: сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на сегодня в целом удалось нивелировать влияние внешних факторов на социально-экономическое развитие страны, но расслабляться не стоит, поскольку санкционное давление на экономику наших соседей усиливается. По поручению Главы государства в стране осуществляется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022–2024 годы.

Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются. Госорганы и акиматы должны эффективно их использовать.

Научная сфера

В своем выступлении министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что в настоящее время в сфере науки осуществляют деятельность 22 тыс. 655 научных кадров. Из них 36% – молодые ученые в возрасте до 35 лет. Еще 39% – среднего возраста.

Но если исходить из общего количества ученых, то на один миллион населения страны приходится всего 1 172 представителя науки. Как известно, многое в этом плане зависит от денежных вливаний. В мировой практике говорится о необходимости финансирования науки в объеме не менее 1% ВВП, причем большая часть стимулов должна формироваться из частных инвестиций.

По словам главы ведомства, за последние годы в стране удалось добиться значительных изменений в сфере науки. Утверждена специальная программа ее развития, подкрепленная необходимыми ресурсами. В числе основных задач – повышение научно-кад­рового потенциала страны до 2025 года с увеличением числа ученых в 1,5 раза, создание оптимальной экосистемы и повышение вклада науки в экономику.

– В предыдущие годы у ученых не было постоянной заработной платы. Деньги им выплачивались только в случае победы в конкурсах, проводимых один раз в три года. Научным институтам в области фундаментальных исследований национального характера, связанным с языком, литературой, историей, культурой, философией, и вовсе было тяжело. Теперь более четырех тысяч ученых будут получать стабильную и достойную зарплату, – отметил глава МОН.

Как сообщил Асхат Аймагамбетов, одним из важных нововведений стало кардинальное изменение системы финансирования науки в целом. Во-первых, объем ее финансирования вырос на 70%. Во-вторых, конкурсы по научным проектам проводятся ежегодно. В-третьих, введены новые виды грантов – на молодых ученых, коллаборацию, краткосрочные, индивидуальные гранты. В-четвертых, целевое финансирование выделено только на решение конкретных научно-технических задач.

Коммерциализация результатов науки – одно из главных направлений. Сегодня некоторые научные проекты уже работают на экономику.

По словам главы МОН, за последние годы доходы научных центров страны от коммерциализации инновационной продукции составили 16,3 млрд тенге, объем уплаченных налогов – 5,2 млрд тенге. При этом создано более 1 400 новых рабочих мест. На сегодня более 120 научных проектов достигли стадии рыночной реализации. Объем экспорта инновационных проектов достиг 346,7 млн тенге.

С докладом по данному вопросу также выступила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

Глава Правительства подчерк­нул, что сегодня роль науки не­оценима в развитии обрабатывающей промышленности и создании секторов высокотехнологичных производств, что позволит повысить производительность труда и доходы населения. Поэтому предстоит большая и серьезная работа по улучшению практической результативности научных исследований.

Министерству образования и науки необходимо до 30 апреля представить на рассмотрение Правительства Концепцию развития науки Казахстана на 2022–2026 годы. Следует также проработать систему поиска и привлечения молодых талантов, наладить информационную базу нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом, а также принять меры по институциональной трансформации Национальной академии наук с приданием ей государственного статуса.

Кроме того, необходимо провести ребрендинг Фонда науки с акцентом на повышение экономической эффективности, капитализацию научных исследований, инвестиционной привлекательности, а также на открытость и прозрачность всех процессов.

Глава Правительства также поручил обеспечить включение раздела по вкладу науки в создание наукоемких производств в проект программы повышения доходов населения до 2025 года. МОН совместно с МИИР и Мин­энерго необходимо обеспечить создание научно-технических советов и внедрение системы централизованного финансирования недропользователями научно-исследовательских разработок.