В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова

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Галина Вологодская

Областная библиотека им. А. С. Пушкина воспользовалась таким поводом, как 90-летний юбилей ученого, чтобы представить коллекцию изданий с его трудами и о нем.

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Алтай Аманжолов – выпускник филологического факультета МГУ, блестящий исследователь. Он пошел по стопам своего отца – известного языковеда-тюрколога Сарсена Аманжолова. Алтаю было всего 29 лет, когда он защитил кандидатскую диссертацию, и 40 лет, когда он стал доктором наук.

– Алтай Сарсенович читал курсы по тюркской филологии и языкам в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, – рассказывает сотрудник Пушкинки Гульнара Бакиева. – Студенты их обожали. Лекции отличались проблематикой, простотой изложения, убедительной аргументацией.

Ученый стал автором почти двухсот научных работ, в том числе семи монографий на русском и казахском языках. Его книги «Слово предков» и «Общее драгоценное наследство», изданные в Китае и Турции, являются настольными для каждого тюрколога. В них исследуются тонкости исторической грамматики тюркских языков и древнетюркской письменности.

Как напомнили в библиотеке, ряд публикаций филолог посвятил проблеме сохранения памятников истории и культуры. Более того – до последних дней он оставался деятельным активным членом Казахского общества охраны памятников.

В память о замечательном ученом в 2014 году вышла книга «Аманжолов Алтай. Өнегелі өмір». Данное издание, подготовленное коллективом авторов, также хранится в фонде Пушкинки.

#Усть-Каменогорск #память #книги #презентация #Алтай Аманжолов

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