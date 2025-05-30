В Казахстане уделяется особое внимание развитию геологоразведки, в целях восполнения минерально-сырьевой базы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото иллюстративное: прокуратура Актюбинской области

В целях выполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по доведению площади геологогеофизической изученности до не менее 2,2 млн кв.км. к 2026 году, правительство работает над улучшением инвестиционного климата, совершенствованием законодательства в области недропользования и внедрением новых технологий. В частности, ведутся прогнозно-ревизионные работы по поиску новых месторождении полезных ископаемых. Проведение буровых работ осуществляется после геологического обоснования необходимости бурения.

На сегодняшний день ТОО «Kazakhmys Barlau» выполняет буровые работы в области Абай в рамках Greenfield-проекта. Общий планируемый объём бурения составляет 3 000 пог.м.

Согласно представленным данным МД «Востказнедра», всего на территории Восточно-Казахстанской и Абайской области государственным балансом учтены 530 месторождений полезных ископаемых. Из них: 142 – месторождения рудных полезных ископаемых, в том числе 73 месторождения благородных металлов, 44 – цветных металлов, 19 – редких металлов, 6 – черных металлов и столько же – горючих полезных ископаемых. 382 месторождения не рудных полезных ископаемых, из них 270 объектов свободны от недропользования.

В 2024 году 6 месторождений были впервые учтены государственным балансом, 3 в Восточно-Казахстанской области – отвал клинкера в районе промплощадки Риддерского цинкового завода (РЦЗ), россыпь в долине р. Кулуджун, Терриконы № 1,2,3 и 5 Иртышского медеплавильного завода, 3 в Абайской области – Туз, ТМО Центральный Мукур и Вавилонское.