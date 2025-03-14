Права педагогов на командировочные выплаты восстановили в ВКО

Прокуратура района Самар ВКО выявила нарушения, связанные с невыплатой командировочных расходов педагогическим работникам образовательных организаций района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган
Установлено, что 171 педагогу на протяжении длительного периода не производились выплаты, предусмотренные законом, на общую сумму свыше 28 млн тенге.
К примеру, учителю одной из школ села Самарское с апреля 2024 года по январь 2025 года не была выплачена сумма командировочных расходов в размере 224 105 тенге. Аналогичные факты имели место в других школах района.
По результатам принятых прокуратурой мер прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, всем педагогам произведены соответствующие выплаты в полном объеме.
Прокуратура области продолжает работу по защите трудовых прав граждан.