Права педагогов на командировочные выплаты восстановили в ВКО

Общество
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Прокуратура района Самар ВКО выявила нарушения, связанные с невыплатой командировочных расходов педагогическим работникам образовательных организаций района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что 171 педагогу на протяжении длительного периода не производились выплаты, предусмотренные законом, на общую сумму свыше 28 млн тенге.

К примеру, учителю одной из школ села Самарское с апреля 2024 года по январь 2025 года не была выплачена сумма командировочных расходов в размере 224 105 тенге. Аналогичные факты имели место в других школах района.

По результатам принятых прокуратурой мер прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, всем педагогам произведены соответствующие выплаты в полном объеме.

Прокуратура области продолжает работу по защите трудовых прав граждан.

#прокуратура #ВКО #педагоги #командировочные

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