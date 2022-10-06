В вопросах защиты национальных интересов полагаемся на дипломатию – Союз ветеранов

Еще одна организация ветеранов выступила с заявлением в поддержку кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на предстоящие выборы.

"После объявления президентских выборов в РК ветераны боевых действий на таджикско-афганской границе, а также актив общественного совета республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов)" решили поддержать широкую коалицию общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ по поддержке кандидата в президенты РК Касым-Жомарта Токаева, нашего верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК.«Мы поддерживаем стратегический курс нашего верховного главнокомандующего ВС РК. В условиях нестабильности в мире, турбулентности геополитической обстановки, развязавшихся войн (гибридных войн), боевых действий военных конфликтов, а также ввиду текущих внутриполитических процессов, наш президент страны Касым-Жомарт Токаев будет гарантом стабильности и уверенности будущего нашего общества и государства.

Члены общественного совета Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов)" решили объявить о поддержке кандидатуры действующего главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост президента РК.

Благодаря мудрой политике нашего действующего президента, военная доктрина нашей страны – исключительно оборонительная, и в вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер. Она нацелена на защиту национальных интересов, мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами.

Все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного международного партнера, способного внести значительный вклад в сохранение мира и стабильности.

За годы своего правления нашей страной Касым-Жомарт Кемелевич уже зарекомендовал себя как уверенный и справедливый руководитель, которому народ доверяет.

Также хочется отметить стойкость и единство Касым-Жомарта Токаева с народом во время трудных для страны моментов в период пандемии, экономического кризиса и январских событий. Он не покинул страну, набив чемоданы деньгами, как поступили многие президенты в разные периоды истории, не бросил свой народ в кризисный момент, а стойко разрешал проблемы до самого конца. Как отметил этой зимой пресс-секретарь Токаева, во время январских событий президент спал всего по два часа в сутки, круглосуточно находясь на посту, как настоящий солдат, и держа руку на пульсе событий.

Мы гордимся нашим главой государства и от души желаем ему больших успехов и высоких достижений на посту президента.

Казахстан должен с достоинством перед всем миром реализовать все свои планы и проекты и быть примером для других стран. И для этого нам нужен авторитетный и смелый лидер, тонкий дипломат и грамотный политик, и поэтому мы поддерживаем кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева", - говорится в обращении "Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов)".