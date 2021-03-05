В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

В мире
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы не только в поведенческие привычки людей, но и заставила многие компании, порой далекие от вирусологии, разрабатывать продукцию, способную значительно облегчить быт человека в новых реалиях, - такой разработкой стала карточка из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры, передает Ria.ru.

Так называемая "антивирусная карточка" была разработана японской компанией Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что "антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов", наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.

"Антивирусный эффект остается на очень длительное время, так как компонент внедряется в сам материал карты", - заявил РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью компании Ацуси Кусано.

По заверению компании, выпускаемые ими "антивирусные карты" в будущем "могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности".

"Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом как с контактным функционалом, так и с бесконтактным, в том числе "умные" кредитки. Мы намерены вывести их на рынок для использования финансовыми институтами, медицинскими учреждениями, компаниями из пищевой отрасли и другими как в Японии, так и за рубежом", - отметили представители Toppan Printing.

При этом Ацуси Кусано отметил, что "у компании пока нет точных предварительных договоренностей" с какими-либо учреждениями, но они "планируют расширить сферу реализации продукта в будущем", с началом полномасштабного производства.

Кроме сферы банковских услуг компания ожидает, что "антивирусные карточки" могут быть также использованы для изготовления удостоверений личности, в том числе в государственных учреждениях.

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Сними кино прямо из дома!
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Прощай, школа!
Цифровизация против барьеров
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
В погоне за счастьем
Серебряная драма в Тиране
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Пенсионеры Буэнос-Айреса будут посещать театры и кинотеатры…
Новую разновидность пингвинов открыли в Антарктиде
В Иран возвращается интернет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]