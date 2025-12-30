Магнитуда - 5,5 баллов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
В Японии 30 декабря произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5, сообщается на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 17:12 по местному времени (13:12 по времени Астаны) у островов архипелага Рюкю. Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северо-востоку от населенного пункта Вадомари, в котором проживает около 6,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) 26 декабря сообщили, что у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Уточнялось, что очаг природного явления залегал на глубине 62 км.