В ЮАР из загоревшейся шахты спасены все горняки

Южноафриканские спасатели вывели на поверхность всех 486 горняков, заблокированных в забое из-за пожара на шахте по добыче золота компании Harmony Gold. Об этом сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Ранее говорилось
о 287 спасенных шахтерах.
Никто из шахтеров, по предварительным данным, не пострадал, но все они будут обследованы медиками. В операции были задействованы семь бригад спасателей. Пожар в забое, как сообщили в Harmony Gold, удалось локализовать.
Пожар на шахте, расположенной в 75 км от Йоханнесбурга, вспыхнул в воскресенье в ходе технических работ. Причины возгорания пока не установлены.
Это – не первый инцидент на данной шахте. В феврале 2014 года в результате пожара в забое погибли восемь горняков.