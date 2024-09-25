В Южной Корее ввели 4-дневную рабочую неделю для молодых пар

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Экспериментальный проект по введению четырехдневной рабочей недели для молодых пар запущен в провинции Кенгидо. По задумке это должно привести к росту рождаемости в стране, уровень которой удручающе низок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Сейчас Южная Корея держит печальный рекорд страны с самой низкой рождаемостью в мире. Это связано и с очень высокими тратами на содержание детей, и высокими ценами на недвижимость, и особенностями построения карьеры, которой молодые корейцы заняты больше, чем семьей.

Проект по введению четырехдневной рабочей недели запущен в провинции Кенгидо. Участие в тестировании примут 50 компаний. Их сотрудникам будет позволено либо сокращать рабочие часы каждую неделю, либо же брать дополнительную неделю отдыха после полноценной работы.

По задумке властей, это позволит постепенно отойти от традиций «требовательной рабочей культуры», вызывающей стресс и выгорание. Кроме того, инициатива направлена на «повышение производительности и благополучия сотрудников», а также на то, чтобы дать молодым парам больше времени проводить друг с другом. Ведь многие женщины фактически поставлены перед выбором - либо семья, либо работа, а это никак не идет на пользу демографической ситуации.

Проект стал реакцией на прошлогодний скандал, вызванный предложением властей увеличить максимальную рабочую неделю до 69 часов. Многие молодые работники встретили идею в штыки. В итоге корейское правительство провело тщательный анализ ситуации на трудовом рынке, по результатам которого и возникла противоположная инициатива - рабочее время надо уменьшать.