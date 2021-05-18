В засаде Т-клетки

Статьи
437
Ксения Денисова

Вместе с ростом количества привитых от коронавирусной инфекции казахстанцев увеличивается и интерес к вопросам качества и продолжительности искусственного иммунитета. На эту тему высказался президент Академии профилактической медицины Казахстана, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман.

Он предупреждает, что после вакцинации количественные показатели титра антител могут получаться невысокими, однако это не значит, что иммунитет не формируется – за защиту от коронавируса отвечают другие иммунные частицы.

– Антитела появляются прак­тически сразу после прививки, – говорит эксперт. – Но стоит обращать внимание только на два их типа. Первый – класса М – еще называют незрелыми антителами, они достигают пика на седьмые сутки после вакцинации. Их заменяют антитела класса G, которые формируются на 14-е сутки. Затем их активность потихоньку угасает. Но эти показатели особого значения не имеют.

Антитела, по словам врача, ­играют большую роль в нейтрализации коронавируса, но не являются главными в долгосрочной защите. В этой функ­ции важную роль исполняют так называемые Т-лимфоциты. Они мобилизуются достаточно медленно, но более специализированы в борьбе с коронавирусом и могут долго «оставаться в засаде».

Т-лимфоциты ученый называет истинными киллерами, именно они «чистят» клетки, пораженные коронавирусом. Роль антител – разыскивать опасный чужеродный микроорганизм и нейтрализовать его до прихода главных «санитаров». Поэтому анализ на антитела может подтвердить сам факт встречи организма с патогеном и то, что на него есть реакция. Тест на Т-клетки показывает наличие долгосрочного иммунитета, но такие тесты пока сложны и проводятся нечасто.

Так что если анализ не обнаружит в крови провакцинированного антител, для переживаний нет повода – вырабатываются другие важные компоненты иммунной защиты, поскольку людей, на которых вакцина «не действует», практически нет.

Профессор медицины не сомневается в качестве и эффективности вакцинных средств, используемых в Казахстане. Побочных проявлений у них не фиксируется, а постпрививочное повышение температуры не только безобидно, но и служит сигналом, что иммунная система мобилизуется.

– Неприятных последствий от прививки не так много: температура, озноб, ломота и головная боль, – утверж­дает Алмаз Шарман. – Но чаще все заканчивает­ся мышечной болью в месте введения препарата, иногда могут возникнуть боли в животе. Все эти симптомы проходят в течение 24–36 часов. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную сис­тему, чтобы она боролась при встрече с реальным вирусом. Поствакцинальная симптоматика – это как при тренировке мышц. Когда мы недостаточно натренированы, то после интенсивной физической нагрузки болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит в случае с вакциной.

Врач также объяснил, почему люди одного возраста и физи­ческого состояния могут по-разному переносить противоковидную прививку:

– Это может быть связано с тем, что люди, которые меньше реагируют на инъекцию, когда-то уже сталкивались с представителями семейства коронавирусов. Семейство этого микроорганизма представлено более чем 300 разновидностями, и они давно циркулируют в среде. Поэтому опыт знакомства с аналогичным патогеном помогает легче с этим справиться при повторной встрече.

Алмаз Шарман ответил на воп­рос, почему на последних этапах эпидемии заболеваемость больше смещается в молодежные возрастные группы. Он не связывает эту статистику с какими бы то ни было изменениями штамма коронавируса. Дело, скорее всего, в том, что пока вакцинируется преимущественно взрослое население, а раз неиммунизированных молодых больше, то и болеют они чаще. Это еще один довод в пользу ускорения темпов прививочной кампании.

Кстати, отказываться от вакцинации, утверждает вирусолог, нет оснований ни лицам с хроническими заболеваниями, ни аллергикам, кроме тех, кто перенес отек Квинке. Но все-таки предварительно стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Популярное

Все
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау
В UFC назвали лучшего бойца 2022 года
Получить навыки под конкретную вакансию стало возможным на базе электронной биржи труда
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Читайте также

Статьи
В гармонии чувств и технологий
Статьи
Стремление к высоте
Статьи
Дети «Евразии»
Статьи
Литературовед из Туркестана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]