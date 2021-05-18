В засаде Т-клетки

Вместе с ростом количества привитых от коронавирусной инфекции казахстанцев увеличивается и интерес к вопросам качества и продолжительности искусственного иммунитета. На эту тему высказался президент Академии профилактической медицины Казахстана, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман.

Он предупреждает, что после вакцинации количественные показатели титра антител могут получаться невысокими, однако это не значит, что иммунитет не формируется – за защиту от коронавируса отвечают другие иммунные частицы.

– Антитела появляются прак­тически сразу после прививки, – говорит эксперт. – Но стоит обращать внимание только на два их типа. Первый – класса М – еще называют незрелыми антителами, они достигают пика на седьмые сутки после вакцинации. Их заменяют антитела класса G, которые формируются на 14-е сутки. Затем их активность потихоньку угасает. Но эти показатели особого значения не имеют.

Антитела, по словам врача, ­играют большую роль в нейтрализации коронавируса, но не являются главными в долгосрочной защите. В этой функ­ции важную роль исполняют так называемые Т-лимфоциты. Они мобилизуются достаточно медленно, но более специализированы в борьбе с коронавирусом и могут долго «оставаться в засаде».

Т-лимфоциты ученый называет истинными киллерами, именно они «чистят» клетки, пораженные коронавирусом. Роль антител – разыскивать опасный чужеродный микроорганизм и нейтрализовать его до прихода главных «санитаров». Поэтому анализ на антитела может подтвердить сам факт встречи организма с патогеном и то, что на него есть реакция. Тест на Т-клетки показывает наличие долгосрочного иммунитета, но такие тесты пока сложны и проводятся нечасто.

Так что если анализ не обнаружит в крови провакцинированного антител, для переживаний нет повода – вырабатываются другие важные компоненты иммунной защиты, поскольку людей, на которых вакцина «не действует», практически нет.

Профессор медицины не сомневается в качестве и эффективности вакцинных средств, используемых в Казахстане. Побочных проявлений у них не фиксируется, а постпрививочное повышение температуры не только безобидно, но и служит сигналом, что иммунная система мобилизуется.

– Неприятных последствий от прививки не так много: температура, озноб, ломота и головная боль, – утверж­дает Алмаз Шарман. – Но чаще все заканчивает­ся мышечной болью в месте введения препарата, иногда могут возникнуть боли в животе. Все эти симптомы проходят в течение 24–36 часов. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную сис­тему, чтобы она боролась при встрече с реальным вирусом. Поствакцинальная симптоматика – это как при тренировке мышц. Когда мы недостаточно натренированы, то после интенсивной физической нагрузки болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит в случае с вакциной.

Врач также объяснил, почему люди одного возраста и физи­ческого состояния могут по-разному переносить противоковидную прививку:

– Это может быть связано с тем, что люди, которые меньше реагируют на инъекцию, когда-то уже сталкивались с представителями семейства коронавирусов. Семейство этого микроорганизма представлено более чем 300 разновидностями, и они давно циркулируют в среде. Поэтому опыт знакомства с аналогичным патогеном помогает легче с этим справиться при повторной встрече.

Алмаз Шарман ответил на воп­рос, почему на последних этапах эпидемии заболеваемость больше смещается в молодежные возрастные группы. Он не связывает эту статистику с какими бы то ни было изменениями штамма коронавируса. Дело, скорее всего, в том, что пока вакцинируется преимущественно взрослое население, а раз неиммунизированных молодых больше, то и болеют они чаще. Это еще один довод в пользу ускорения темпов прививочной кампании.

Кстати, отказываться от вакцинации, утверждает вирусолог, нет оснований ни лицам с хроническими заболеваниями, ни аллергикам, кроме тех, кто перенес отек Квинке. Но все-таки предварительно стоит проконсультироваться с лечащим врачом.