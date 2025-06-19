Всего в регионе за счет возвращенных активов профинансировано строительство 19 объектов водоснабжения и здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров принял участие в церемонии открытия новой врачебной амбулатории, построенной в селе Улькен-Сулутор Кордайского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

«В рамках проводимой масштабной работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов в нашем регионе приняты меры по развитию социально-значимой инфраструктуры. Одним из ярких примеров является обеспечение медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах», - отметил прокурор области Нургалым Абдиров.

До открытия амбулатории сельские жители обслуживались в устаревшем здании 1959 года постройки.

Учитывая отдаленность от районного центра, новая амбулатория обеспечит доступ к передовым методам лечения более 1 500 сельчан, не выезжая за пределы села.

Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной врачебной и доврачебной помощи, кабинетами физиотерапии, реабилитациии ЭКГ.