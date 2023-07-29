В Жамбылской области задержана банда, грабившая поезда с удобрением

В Жамбылской области с поличным задержана преступная группа, подозреваемая в краже аммофоса на 80 млн тенге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

В период с марта по июль с передвижных вагонов на железнодорожной станции Шайкорык неизвестные лица неоднократно совершали кражи удобрения аммофос производства ТОО “Казфосфат“, экспортируемые в страны дальнего, ближнего зарубежья и в другие регионы Казахстана.

Сумма ущерба составила 80 млн тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК.



При проведении комплекса мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Тараз совместно с Департаментом безопасности ТОО “Казфосфат“ в ночь с 22 на 23 июля на станции Шайкорык в момент совершения кражи с вагонов с поличным задержана преступная группа на двух автомашинах Газель, состоящая из 8 жителей области.

Изъяты 5 тонн 700 кг аммофоса, 2 транспортных средства и хозяйственные инструменты. Задержанные дали признательные показания.



Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления причастности задержанных к другим преступлениям.