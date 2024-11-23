В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жаркент-Хоргос»

Фото: акимат области Жетісу

Именно по этой трассе передвигается большое количество автотранспорта, направляющихся в таможенный пункт «Нур жолы», МЦПС «Хоргос», станцию Алтынколь, СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Автомобильные дороги являются важной частью инфраструктуры любой развитой страны. Эти главные артерии городов и районов способствуют беспрепятственному передвижению не только местных жителей, но и многочисленных туристов, а также оказывают положительное влияние на развитие экономики, укрепление связей с другими регионами. Не отстает от этой тенденции и приграничный Панфиловский район.

Участок дороги «Жаркент-Хоргос», протяженностью 32 км пролегает через села Кырыккудык, Аккент, Ават, Атамекен Панфиловского района. Построен он был в 60-70 годах прошлого века и в последние годы вызывал недовольство водителей и местных жителей. Поэтому н0ачало ремонтных работ они восприняли с большим воодушевлением и старались всеми силами поддерживать строителей.

Дорожно-ремонтные работы были начаты в июле этого года и завершены всего за пять месяцев строителями подрядной организации по заказу филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу.

«В целях развития инфраструктуры региона и повышения эксплуатационных качеств дорог в этом году мы провели средний ремонт старой дороги, ведущей от приграничного села Хоргос в город Жаркент, - рассказывает директор областного филиала АО «Казавтожол» Нуркат Акылтаев. - В рамках проекта за счет укладки нового двухслойного асфальтового покрытия было улучшено качество дорожного полотна. В придорожных населенных пунктах проложены тротуары, установлено освещение, новые дорожные знаки и информационные панно, нанесены разметки для обеспечения безопасности дорожного движения».

В целом на территории области реализуются крупные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. Введена в эксплуатацию дорога республиканского значения Ушарал-Достык. На сегодняшний день, на стадии завершения реконструкция автодороги Талдыкорган – Ушарал, работы выполнены на 98%, полное завершение объекта запланировано на конец 2024 года. Также ведутся ремонтные работы на автодорогах республиканского значения Сарыозек-Коктал и Айдарлы – Коктал.

В текущем году на развитие автомобильных дорог областного значения выделено 24,9 млрд. тенге. На эти средства реализовывается 29 проектов, в рамках которых планируется отремонтировать 193,4 км дорог. Таким образом, к концу 2024 года планируется достичь индикатора «Доля местных автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии» на уровне 94%.