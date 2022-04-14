Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении проект закона

«О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» с сопутствующими поправками.

Согласно документу, загрязненные радиацией земли будут определены границами. Те же земли, что подлежат реабилитации и пригодны для использования, будут переданы для подготовки их к народно-хозяйст­венным нуждам.

Как отметил после обсуждения Ерлан Кошанов, рассмотренные законопроекты имеют чрезвычайно важное значение. Вопрос исследования и обеспечения безопасности территории бывшего Семипалатинского полигона впервые будет урегулирован на законодательном уровне.

– Местные жители давно говорят об использовании этих земель. Первоначально здесь будет проводиться комплексное экологическое исследование. Будут выявлены радиоактивные участки, на которых создается Семипалатинская зона ядерной безопасности. Для восстановления этих земель проводится системная работа и выделяются средства. Цель – усиление радиа­ционной безопасности населения, проживающего вблизи бывшего полигона. А земли с незагрязненной природой и хорошей экологической обстановкой будут использоваться на благо страны. Рассмотрение данного законопроекта совпало с образованием по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Абайской области. Уверен, что принятие этого закона придаст новый импульс экономическому развитию региона, – отметил спикер Мажилиса.

Законопроект депутатам представил министр энергетики Болат Акчулаков.

– С момента закрытия полигона выявлен ряд проблемных вопросов. Земли бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль над действиями сторонних лиц и события­ми, происходящими на данных территориях. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона, – отметил министр.

Также, продолжил он, нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения, а значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает ввиду отсутствия разделения между загрязненными и чистыми территориями.

Проектом закона предлагается назначение организации, ответственной за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Также предусмотрено создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях и их передача в землепользование уполномоченной организации, реабилитация участков бывшего полигона, проведение мониторинга радиацион­ной обстановки на территории зоны и передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот.

– Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно-загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики – Национальный ядерный центр Республики Казахстан. Предприя­тие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры и обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы, – сказал Болат Акчулаков.

Также он сообщил, что в период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 миллионов измерений и проанализировано порядка 5 000 образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель, ориентировочная площадь которых составляет 8 900 и 9 400 кв. км соответственно.

Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно-загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения.

В пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения.

В целях обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы.

Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

– Считаем, что принятие данного законопроекта положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно-опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновения каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий, – сказал глава Минэнерго.

В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов. Так, Елдос Абаканов поинтересовался, какие конкретно результаты были достигнуты по ликвидации и консервации инфраструктуры испытаний ядерного оружия на территории полигона и как данный законопроект повлияет на нераспространение.

По информации, представленной главой Минэнерго, вопрос ликвидации угрозы заражения, возможной в связи с находящейся на территории полигона инф­раструктуры, связан прежде всего с консервацией шахтных пусковых установок.

– Эти работы проведены, их основная задача была в том, чтобы не дать права населению, которое живет вокруг, заходить на эти участки, потому что многие из них не знают, что это опасно. Для этих целей были определены участки, которые сегодня находятся под физической защитой, там идет патрулирование спецполицией, военными и ведется видеонаблюдение для предотвращения несанкционированных проникновений. На сегодняшний день все установки полностью закрыты. Законопроект поможет полностью создать законодательную базу для укрепления физической защиты этих объектов, проведения рекультивации, возврата земель, которые можно очистить от заражения и вводить в народно-хозяйственный оборот, – сказал министр.

Согласно законопроекту, решение о границах Семипалатинской зоны ядерной безопасности будет основываться на результатах комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы. В этой связи у депутата Ирины Унжаковой возник вопрос.

– Может ли между этими двумя документами возникнуть расхож­дение по границам зоны? – поинтересовалась она. – Если да, то на основании какого из этих исследований будет приниматься решение о периметрах зоны и возможно ли применение каких-то согласительных процедур, потому что есть информация, что методика государственной экологической экспертизы пока не разработана. Очень важно определить точные границы, потому что это решает вопрос доступа к зараженным территориям и введение чистых земель в оборот.

Как выяснилось, методика определения загрязнения есть, но с точки зрения определения уровня химического загрязнения. С точки зрения ядерного заражения – такой методики в Казахстане нет. Более того, нет такой методики в мире. Но Казахстан начал ее разработку.

– Мы в этом смысле будем пионерами. Методика почти готова, сейчас идет согласование с Мин­юстом, – пояснил глава Мин­энерго.

Что касается определения точных границ, то, напомнил Болат Акчулаков, в Семипалатинскую зону ядерной безопасности входят сегодня три области: Павлодарская, Карагандинская и ныне формируемая Абайская. После разработки методики определения уровня радиоактивной опасности, а также проведения исследования в этих трех регио­нах будет решаться и вопрос определения границ. Но это зона ответственности Миннацэкономики, с которой Минэнерго будет согласованно работать по этой теме.

Мажилис также одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. Поправки вносятся для устранения правового пробела. Также Мажилис одобрил во втором чтении поправки по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.