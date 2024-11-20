Вагончик тронется…

Транспорт
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Новые энергосберегающие трамваи закупят для Павлодара за счет займа ЕБРР

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Договор о поддержке проекта по модернизации трамвайной сети заключили акимат Павлодарской области и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Соответствующий документ подписали президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первый заместитель акима региона Серик Батыргужинов.

В рамках договора Трамвайное управление Павлодара заключило с ЕБРР кредитное соглашение на 5 млрд тенге для закупа 25 новых трамваев. Обязательным условием к потенциальным поставщикам является соответствие лучшим отраслевым стандартам экологичности, безопасности и энергосбережения, а главное – обеспечение возможности автономного хода вагонов до 20 километров.

О расширении трамвайной сети в областном центре говорят давно, но конкретные очертания идея получила после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данного в 2022 году, – развивать этот экологически чистый вид общественного транспорта. Трамваи в Павлодаре бесперебойно ходят с 1965 года, когда построили первую 11-километровую линию, ведущую к проходной алюминиевого завода. К слову, тогда трамвайное хозяйство как раз и относилось к этому промышленному гиганту, и лишь спустя несколько лет, с ростом сети, было выделено в отдельное предприятие.

Трамвайное сообщение исторически развивалось так, чтобы охватить промзоны областного центра, и до сих пор к большинству промышленных предприятий, окружающих Павлодар, можно добраться только на трамвае – внутригородские автобусы туда почти не ездят.

В целом, в городе проложена хорошая трамвайная сеть – сегодня это 90 км путей, распределенных по 16 маршрутам. Последний раз расширение происходило в 2021 году, когда буквально за счет модернизации одного перекрестка улиц Ломова и Назарбаева и строительства нового рельсового поворота удалось соединить этим видом транспорта два отдаленных микрорайона.

Несколько последних лет Павлодар планомерно занимается модернизацией трамвайной инфраструктуры – соответствующие службы делают бесшовными рельсы, ремонтируют кабельные и контактные сети тяговых подстанций, переезды... К слову, практически все перекрестки, где трамвайные пути пересекаются с автодорогами, уже стали бесшумными.

За прошлый год павлодарские трамваи перевезли около 17 млн пассажиров. Ежедневно на линии выходят более 80 вагонов, курсирующих с 5.30 утра до 1.00 ночи. Поэтому неудивительно, что горожане любят этот вид транспорта – в первую очередь, за стабильность, и с нетерпением ждут, когда будут проложены трамвайные пути к новому микрорайону «Достык» от пока конечного кольца по проспекту Назарбаева.

«Достык» располагается в южной части города, активно застраи­вается многоэтажным жильем, возводят там и соцобъекты, а потому он нуждается в регулярном и надежном общественном электротранспорте. Решено, что сюда в следующем году проложат пять километров рельсов, проект оценили в 2 млрд тенге. При этом ставить опоры и тянуть провода для трамвайных линий в новом микрорайоне не планируют. А значит, для них потребуются так называемые гибридные вагоны – часть пути они способны проехать на заряде аккумуляторов, а потом снова подключиться к контактной сети. Именно такие и будут закуп­лены за счет займа ЕБРР.

Но обновление парка трамваев требуется не только для обеспечения новой «ветки». Сегодня 81 трамвай из 111 действующих уже фактически отработал свой эксплуатационный срок – степень изношенности превышает 73%. Для дальнейшего полноценного функционирования трамвайных пассажироперевозок необходимо 70 новых вагонов.

В Павлодаре рассматривали и еще один проект: раздвоить новую «ветку», повернув ее в сторону Восточного микрорайона и Второго Павлодара – с проспекта Назарбаева вдоль улиц Естая и Малайсары батыра. Однако здесь проектировщики еще на стадии изучения столкнулись со сложностями – под землей уже проложено очень много коммуникаций.

Отметим, что Трамвайное управление Павлодара и ЕБРР сотрудничали и прежде: в 2018–2019 годах при поддержке банка и за счет гранта Правительства для областного центра уже при­обреталось более 20 современных низкопольных вагонов.

#Павлодар #ЕБРР #трамвай

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