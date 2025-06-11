Он вышел в финал с шестого места в квалификационном раунде

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Валерий Рахимжан занял второе место на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Стрелок успешно представил страну в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В финале Рахимжан набрал 241.9 очка, что и принесло ему серебряную медаль.

Выиграл ЭКМ в этом виде программы Ху Кай (Китай) - 242.3. Немец Кристиан Райц стал третьим - 220.8.

Добавим, что Валерий Рахимжан вышел в финал с шестого места в квалификационном раунде.