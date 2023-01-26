Важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми – Токаев

Президент, Политика, Сенат, Мажилис
0
Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметил президент, его принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента отметил, что партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны. Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране.

"Авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак", – продолжил президент.

По его словам, скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности.

"Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях. Выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане", – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы.

"В целом, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества, в котором разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена", – резюмировал глава государства.

#Президент #Сенат #Касым-Жомарт Токаев #реформы #партии

Популярное

Все
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Скользкая дорога к знаниям
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Битвы за плей-офф
Сенаторы зарегистрированы
Свет наших газет
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Про WRO, роботов и новых друзей
В тренде – органическое земледелие
На холодном откорме
Надбавки за категорию
Поступок настоящего воина
Учебный процесс возобновится
Анонимность не спасет
С неаполитанским акцентом
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Президент , Сенат , Мажилис
Токаев обратился к кандидатам в депутаты Мажилиса и маслиха…
Кадровые назначения , Сенат
Избран председатель Сената
Президент , Сенат
Большим шагом вперед назвал Токаев регистрацию новых партий
Президент , Кадровые назначения , Сенат
Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]