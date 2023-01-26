Важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми – Токаев

Как отметил президент, его принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента отметил, что партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны. Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране.

"Авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак", – продолжил президент.

По его словам, скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности.

"Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях. Выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане", – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы.

"В целом, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества, в котором разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена", – резюмировал глава государства.