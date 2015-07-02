Важный тюркский вектор

Мировому признанию Казахстана как государства с благоприятным инвестиционным климатом и действующим в соответствии с нормами международного права во многом способствовал также и тюркский вектор политики. А именно – активное сотрудничество в рамках ССТГ. Поэтому руководство страны придает высокое значение встречам первых руководителей стран – участниц Тюркского совета. По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева в повестку предстоящего пятого cаммита в Астане наряду с другими вопросами предполагается включить также и обсуждение сотрудничества в облас­ти информационных технологий.С каждым новым саммитом страны-участницы подписывают новые договоры и соглашения, соз­дают структуры, способствующие укреплению межгосударственных отношений. Между государствами Тюркского совета растет товарооборот, крепнут политические, экономические и гуманитарные связи. По мнению экспертов, несмотря на глобальные кризисные процессы, в странах – членах ССТГ наблюдается стабильный экономический рост. И в этом есть серьезный вклад Казахстана.Как сообщил директор департамента общеазиатского сотрудничества Министерства иностранных дел РК Алибек Бакаев, в преддверии сентябрьской встречи на высшем уровне в Астане запланировано Совещание министров иностранных дел государств – членов Тюркского совета. Его также готовит Казахстан как принимающая сторона. В повестку совещания войдут вопросы подготовки к предстоящей встрече руководителей четырех стран-участниц и почетных гостей.Напомним, инициатором создания важного в политическом, экономическом и культурном отношении ССТГ является Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А фундаментом для его соз­дания послужил саммит глав тюркских государств, который проводится с 1992 года. На очередном, 9-м cаммите 3 октября 2009 года по предложению Президента РК главы Казахстана, Турции, Азербайджана и Кыргызстана подписали четырехстороннее Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.В этом документе говорится, что страны, основываясь на исторически сложившихся общности языка, культуры и традиций их народов, желая внести вклад в укрепление мира, безопасности в регионе и на планете, а также подтверждая свою приверженность целям Устава ООН, общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе принципам суверенного равенства, территориальной целостности и нерушимости международно признанных государственных границ, согласились создать Совет сотрудничества тюрко­язычных государств.Основными целями ССТГ являются укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в регионе и мире в целом; поиск общих точек соприкосновения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес (в том числе в рамках международных организаций); координация действий в борьбе с международным терроризмом и сепаратизмом, экстремизмом, торговлей людьми, наркобизнесом и другие задачи.Нахичеванское соглашение также поощряет региональное и двустороннее сотрудничество в природоохранной, торгово-экономической, правоохранительной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес. То есть была поставлена цель всестороннего и сбалансированного экономического роста, социального и культурного развития народов стран – участниц структуры.Подписание Нахичеванского соглашения стало основой для соз­дания полноценной общетюркской международной организации, развивающей сотрудничество по разным направлениям. Всего их 12. Сегодня у Тюркского совета есть секретариат, на который возложены проведение мониторинга за выполнением решений cаммитов ССТГ, подготовка встреч на высшем и экспертном уровнях и другие задачи.Генеральным секретарем ССТГ с 16 сентября 2014 года является представитель Азербайджана Рамиль Гасанов. Штаб-квартира находится в Стамбуле. В одном из интервью информационному агентству Азербайджана Рамиль Гасанов подчерк­нул, что деятельность ССТГ вызывает серьезный интерес и вполне может пополниться новыми членами. Он сообщил, что активная работа продолжается, и Тюркский совет расширяет свои контакты по развитию регионального сотрудничества со странами ЕС и СНГ. Кроме того, в планах – создание единого телеканала тюркских государств.Особо следует сказать о сотрудничестве в сфере науки. Всего несколько дней назад – 29 июня – во исполнение решений 2-го саммита глав государств ССТГ от 23 авгус­та 2012 года в Астане состоялось учредительное собрание президентов национальных академий наук тюркоязычных стран. В нем приняли участие ученые из стран – участниц Тюркского совета, а также Башкортостана, Татарстана и другие. Учредительное собрание приняло решение о создании нового международного органа – Союза национальных академий наук тюркского мира. Утвердили также его устав. После этого состоялись выборы руководителя новой научной организации в рамках ССТГ. Единогласным решением на эту престижную должность избрали президента Национальной академии наук Республики Казахстан лауреата Государственной премии РК академика Мурата Журинова.Сегодня в структуру Тюркского совета входят ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Международная тюркская академия со штаб-квартирой в Астане (она была создана по инициативе Президента Казахстана) и Фонд тюркской культуры и наследия. Напомним, 27 августа 2014 года Тюркская академия, созданная по инициативе Нурсултана Назарбаева, получила статус международной организации. Академия стала единственным механизмом тюркского сотрудничества, размещенным на территории Республики Казахстан. Тюркский совет и ТЮРКСОЙ находятся в Турции, а ТЮРКПА и фонд Тюркской культуры и наследия – в Азербайджане.По мнению многих экспертов, именно Тюркская академия является важнейшим институтом тюркского сотрудничества, способным оказывать на него глубокое, долгосрочное и концептуальное влияние. С приобретением академией статуса международной организации кардинально меняются сущность и масштаб ее деятельности, на качественно новый уровень выходят требования к персоналу.В своем новом качестве Тюркская академия призвана стать ведущим центром координации научной и интеллектуальной деятельности в тюркском мире. А также превратиться в основную площадку, объединяющую ученых, так или иначе связанных с изучением тюркской проблематики. Ученые, работающие в академии и сотрудничающие с ней, занимаются не только изучением прошлого и настоящего тюркских государств, но и выработкой предложений относительно их будущего. Об этом свидетельствует и тот факт, что на Бодрумском саммите Тюркского совета Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Меж­дународной тюркской академии разработать цельную и всеобъемлющую концепцию интеграции тюркского мира. Ожидается, что повестка 5-го саммита глав стран – участниц Тюркского совета также будет насыщенной и интересной.