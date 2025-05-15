Вечен ваш подвиг в сердцах поколений

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В художественной галерее им. С. Айтбаева в честь 80-летия Великой Победы открылась выставка картин «Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», организованная членами филиала Союза художников Кызылординской области и общественным фондом «Академия художеств РК». На церемонии ее открытия выступили известный казахстанский живописец, обладатель ордена «Құрмет», деятель культуры Казахстана Амангельды Кененбаев и глава областного филиала Союза художников РК Темирбек Сагымбаев.

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– Тема войны занимает особое место в изобразительном искусстве Казахстана, – отметил Амангельды Кененбаев. – В своих произведениях художники отображают тяготы военных лет, раскрывают образ воина, героизм солдат, доблесть тружеников тыла и ценность мирной жизни.

Все творческие работы преследуют важную цель – сохранить в памяти потомков те страшные дни, напомнить будущим поколениям о ценности мирной жизни.

– Эта выставка посвящена солдатам Победы, детям войны, всем тем, кто отстоял мир от фашизма, – дополнил Темирбек Сагымбаев. – Нынешнее поколение молодежи должно знать, какой ценой досталась та Победа. Так художники вносят свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, отображая на картинах патриотизм, любовь к Родине и уважение к истории.

В экспозиции представлено более 20 художественных произведений из частных фондов кызылординских художников. В день открытия выставки ее гостями стали учащиеся школ, колледжей и вузов города, поклонники живописи.

Сотрудники галереи в очередной раз оживили ряд картин с помощью искусственного интеллекта. На этот раз
в список анимированных полотен вошли «Қаралы хабар» («Скорбное известие») Баймаганбета Есиркепова, «Ер есімі ел есінде» («Имена героев в памяти народа») Темирбека Сагымбаева и «Тиса өзеніндегі шайқас» («Битва на реке Тиса») Улмекен Маутовой.

Как поделилась генератор идеи – искусствовед художественной галереи им. С. Айтбаева, недавняя выпускница Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Айдана Ерболкызы, в век бурного прогресса компьютерных технологий ИИ стал одним из инструментов популяризации произведений изобразительного искусства в социальных сетях.

– Для создания короткометражной картины с целью донести полную мысль произведения я выбрала три картины, которые имеют четкие сюжетные линии и хорошо подходят для анимации, – поделилась искусствовед-новатор. – Через программу придала динамику, то есть постаралась передать чувства, переживания, скорбь запечатленных людей. В частности, «оживила» бабушку с порт­ретом не вернувшегося с фронта сына и плачущую женщину, получившую похоронку на мужа. На третьей картине «оживила» портрет реального фронтовика – Героя Советского Союза Ануара Абуталипова, который вспоминает кровопролитную битву с фашистами на реке Тиса у венгерской деревни Тисадорогма.

Искусствовед заверила, что теперь каждая выставка будет сопровождаться «оживлением» картин с помощью искусственного интеллекта.

#выставка #память #День Победы #ВОВ

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