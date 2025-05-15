Вечен ваш подвиг в сердцах поколений
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В художественной галерее им. С. Айтбаева в честь 80-летия Великой Победы открылась выставка картин «Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», организованная членами филиала Союза художников Кызылординской области и общественным фондом «Академия художеств РК». На церемонии ее открытия выступили известный казахстанский живописец, обладатель ордена «Құрмет», деятель культуры Казахстана Амангельды Кененбаев и глава областного филиала Союза художников РК Темирбек Сагымбаев.