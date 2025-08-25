Фото пресс-службы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой

Организаторами вечера выступили Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой и Корейский культурный центр Посольства Республики Корея. В программу мероприятия вошли знаковые произведения мировой и корейской классической музыки в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра под управлением Заслуженного деятеля Казахстана дирижера Бахытжан Мусаходжаевой.

Ярким украшением концерта стало выступление известного казахстанского пианиста, лауреата престижных международных премий Станислава Хегая. Совместно с артистами Казахского государственного симфонического оркестра он представил слушателям ряд произведений выдающегося композитора Тен Чу, в том числе «Корейский танец», «Игра на черных клавишах» и «Две кумушки».

Напомним, Тен Чу со второй половины 1950-х годов жил и работал в Казахстане. Творческую деятельность композитор успешно совмещал с научными исследованиями в области фольклористики и песенной культуры. В 2002 году правительство Республики Корея отметило вклад Тен Чу в укрепление культурного сотрудничества между народами двух стран высокой наградой – орденом «Камелия» (такое название носит 3-я степень ордена «За гражданские заслуги»).

– Отмечая 80-летие освобождения Кореи, мы стремились выразить уважение к этому событию и его значению. Надеюсь, этот концерт стал символом культурного взаимопонимания и дружбы между нашими странами, – отметил директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.

В рамках программы вечера также прозвучали сочинения величайших композиторов мира – увертюра к опере «Волшебная флейта» Моцарта и концерт для фортепиано с оркестром №1 Бетховена. По словам слушателей, исполнение этих произведений сочетало в себе дань исторической памяти и музыкальное вдохновение.