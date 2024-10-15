Вечер на бульваре искусств

Теплый октябрьский вечер сделали незабываемым выступления молодых талантов – студентов Музыкального колледжа им. Курмангазы. Мероприятие под названием «Өнерлi бульвар» было приурочено к 80-летию учебного заведения.

фото предоставлено организаторами мероприятия

Звучали эстрадные и народные композиции. Студенческий хор исполнил терме Сейдоллы Байтерекова, украинскую песню «Щедрик», а песням Шамши Калдаякова в сопровождении ансамбля подпевали все. Покорило зрителей выступление юных хореографов, показавших красоту танцев разных народов мира. Будущие библиотекари рекламировали новые издания, рассказывали любителям литературы, что сейчас за интересной книгой необязательно идти в библио­теку, получить ее можно по QR-коду. Внимание уральцев привлекли работы молодых дизайнеров, художников, мас­теров декоративно-прикладного искусства: макеты домов и квартир, изделия из дерева, гипса, войлока. А наряды, сшитые студентами в современном и национальном стилях, произвели настоящий фурор.

Сегодня музыкальный колледж ведет обучение по 10 специальностям и 14 компетенциям. Показатель высокого уровня подготовки – победы на всевозможных конкурсах и фестивалях. Только за прошлый учебный год восемь студентов стали призерами и дипломантами международных конкурсов, 21 – удостоился наград на республиканских конкурсах.

За свою историю колледж подготовил свыше 3 тыс. специалистов, которые работают в разных уголках страны и мира. Гордость учебного заведения – выпускники, внесшие большой вклад в развитие педагогики, искусства и культуры. В их чис­ле – народная артистка СССР Роза Джаманова, заслуженные артисты РК Канаткали Кожаков, Катимолла Бердыгалиев, Крымгерей Кажымов, доктор педагогических наук Махамбет Ержанов и многие другие.

Как отметил директор колледжа, заслуженный деятель РК Нуржан Сертеков, мероприя­тия, приуроченные к юбилею учебного заведения, будут продолжены. Так, в ноябре на сцене центра искусств «Атамекен» состоится большой праздничный концерт, подготовленный студентами и преподавателями колледжа.