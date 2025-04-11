В частности, в Кызылординском педагогическом высшем колледже имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой прошел открытый воспитательный час «Майдангерлер мәңгі есімізде».

Как сообщила руководитель учебной группы отдела «Педагогика и методика начального образования» Кумискуль Молдабаева, основная цель патриотического урока - популяризация подвигов советских солдат Великой Отечественной войны, формирование у молодежи уважения к старшему поколению и расширение знаний об истории.

- Вместе с приглашенными гостями мы обсудили пути увековечивания подвигов солдат Победы в памяти поколений, - рассказала педагог. – А студенты преподнесли свои проекты, проявив уважение к именам фронтовиков, показавших пример мужества и самоотверженности во время войны. Долг нашего поколения – хранить память о героях. Это самая дорогая часть нашей истории, благодаря которой мы живем мирной и счастливой жизнью.