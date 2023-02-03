Антикор ведет расследование в отношении бывших сотрудников акимата Тараза

В ходе расследования арестованы бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараз и бывший заведующий сектора указанного отдела.

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В Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Следствие установило, что в 2021 году решением земельной комиссии города Тараз была произведена безвозмездная замена жителю земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 га.

"В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге. В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараз и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда Тараза заключены под стражу", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что расследование продолжается.

Вместе с тем, Антикоррупционной службой и прокураторой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.

Так, 6 января 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность.

"В целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан, достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома", – дополнили в Антикоре.