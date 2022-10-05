«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?

Серьезнейший кризис в области образования, усугубившийся во время пандемии, при отсутствии решительных и оперативных мер по выправлению ситуации грозит человечеству углублением неравенства и проблемами фактически во всех сферах жизнедеятельности уже в ближайшем будущем.

Немного статистики

В 2020 году почти 147 млн учащихся пропустили более половины запланированного времени очных занятий. В 2021-м 244 млн детей и молодых людей не посещали учебные заведения. В целом пандемия, по данным ООН, нарушила обучение более чем 90% детей в мире – беспрецедентный в исторической ретроспективе масштаб.

Половина стран мира во время пандемии сократила бюджеты на образование. В обнародованном в конце прошлого года докладе Всемирного банка, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ приводятся данные, что на эти цели выделяется менее З% средств, направляемых правительствами в рамках пакетов мер стимулирования восстановления после пандемии.

Вместе с тем еще до COVID-19 в странах с низким и средним уровнями дохода доля детей, проживающих в условиях бедности и не имеющих доступа к образованию, составляла более 50%, и, по прогнозам, может вырасти еще больше. Получается, из-за отсутствия возможностей эта доля молодых граждан, повзрослев, будет обречена на низкооплачиваемую работу.

В докладе «Состояние глобального кризиса в области образования: путь к восстановлению» (Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ)­ подчеркивается, что нынешнее поколение учащихся рискует потерять 17 трлн долларов в текущих доходах, или около 14% от сегодняшнего мирового ВВП, в результате закрытия школ в связи с пандемией COVID-19.

По оценкам ООН, 617 млн детей, посещающих школу, не обладают элементарными навыками чтения и не справляются с простей­шими математическими вычислениями. Это означает, что, помимо открытия и поддержания работы школ, нужно обеспечить и эффективность обучения.

Глубочайший кризис в облас­ти образования, начавшийся еще до пандемии, но критически усугубленный ею, будет иметь влияние на все сферы – от обеспечения гендерного равенства до социальной, экономической и даже политической стабильности. Поэтому столь необходимы комплексные, решительные, оперативные и по-настоящему глобальные меры по выходу из сложившейся ситуации.

Именно этому и был посвящен прошедший в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Саммит по трансформации образования.

Неотъемлемое право каждого

Сфера образования в глобальном масштабе характеризуется колоссальным неравенством. Причем речь идет не только о разрыве в качестве и доступнос­ти обучения в развитых и слаборазвитых странах. Неравенство создают и закрепляют из поколения в поколение и системы образования в благополучных странах.

– Вместо того чтобы быть «великим уравнителем», образование быстро становится «великим разделителем», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Саммите по трансформации образования. – Богатые имеют доступ к лучшим ресурсам, школам и университетам, в то время как бедные, особенно девушки, сталкиваются с огромными препятствиями на пути к получению навыков и квалификаций, которые могли бы изменить их жизнь. С сильнейшими препятст­виями для получения образования сталкиваются беженцы и инвалиды.

Четвертая цель Устойчивого развития в глобальной повестке ООН до 2030 года обозначена как «Качественное образование для всех», но достичь ее к намеченному сроку с нынешней динамикой вряд ли возможно. Огромный ущерб прогрессу в достижении ЦУР 4 нанесла пандемия COVID-19, но, как обратил внимание Генсек ООН, кризис в сфере образования начался задолго до пандемии.

При этом он выделил не только проблемы в доступе к образованию, но и тот факт, что нынешняя система образования не отвечает современным требованиям: все еще превалируют такие подходы, как зубрежка и учеба только ради оценок, слишком часто учебные программы являются устаревшими и нерелевантными, есть проблема недостаточного уровня подготовки самих учителей и низкой заработной платы в этой сфере.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что нельзя покончить с кризисом в сфере образования, если ничего не изменить кардинальным образом. Необходимо очертить контуры образования в XXI веке, чтобы эта система помогала учащимся адаптироваться к современным формам труда, позволяла учиться на протяжении всей жизни, помогала научиться критически мыслить, прививала уважение к науке и культурному многообразию.

Для того чтобы воплотить это видение в реальность, глава ООН выделил пять направлений, которые требуют особого внимания.

В первую очередь он подчерк­нул, что важно обеспечить право на качественное образование для всех, особенно для девочек.

– Школы должны быть открыты для всех, без дискриминации, – заявил Антониу Гутерриш. – С этой трибуны я призываю власти Афганистана: немедленно снимите все ограничения на доступ девочек к среднему образованию. Образование девочек – в числе самых важных шагов для продвижения мира, безопасности и устойчивого развития.

Второе направление: требуется пересмотреть методы подготовки учителей, решить проблему их нехватки и добиваться роста качества преподавания, повышая статус и улучшая условия труда преподавателей.

Третье: школы должны стать безопасным пространством, где не будет насилия, стигматизации или запугивания.

Четвертое: образование должно быть охвачено цифровой революцией в интересах всех, и все школы должны быть оснащены передовыми технологиями. В связи с этим Антониу Гутерриш призвал к разработке высококачественного цифрового образовательного контента для всех.

Пятое: необходимо, по мнению Генсека ООН, выделять гораздо больше финансовых ресурсов на образование и добиваться укреп­ления глобальной солидарности. В этом контексте Антониу Гутерриш поддержал инициативу по выделению 10 млрд долларов на то, чтобы обеспечить получение качественного образования для 700 млн детей, живущих в странах с уровнем дохода ниже среднего.

Напомнив, что качественное образование – не привилегия избранных, а неотъемлемое право каждого, глава ООН призвал обеспечить защиту этого права с тем, чтобы построить более устойчивое, справедливое и мирное будущее.

Образование для XXI века

Итоги саммита показали, что в странах мира есть понимание необходимости скорейшего решения кризиса в образовании. Так, 130 государств взяли на себя обязательства уделять приоритетное внимание этой сфере в самых разных аспектах – здесь и меры по решению проблемы потери качества образования, и поддержка психосоциального благополучия учащихся и учителей, и рост финансирования, и обеспечение доступности, и планирование образовательной политики с учетом гендерных факторов.

Особый фокус – на внедрение инноваций в сфере образования для подготовки детей и молодых людей к быстро меняющимся условиям современного мира.

Также на прошедшем в Нью-Йорке саммите было объявлено о создании Международного фонда финансирования образования (IFFEd) – первого в своем роде финансового механизма, созданного совместно с правительствами Швеции, Великобри­тании, Нидерландов, а также Азиатским и Африканским банками развития.

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ запустили глобальную многостороннюю инициативу по созданию и внед­рению платформ и контента для инклюзивного цифрового обучения «Пути к общедоступному цифровому обучению» (Gateways to Public Digital Learning).

Обнародовано на саммите и стремление государств взять на себя обязательства по пересмот­ру своих систем образования с точки зрения реагирования на возможные кризисы и восстанавление после них. Говорилось также о важности повышения качества базового обучения, продвижения гендерного равенства с помощью и в процессе образования, экологизации образования.

В целом тема саммита не случайно была сформулирована как «Трансформация образования». В решении кризиса в этой сфере речь идет не только о том, чтобы обеспечить равный доступ к образованию для всех. Не менее важно пересмотреть подходы к обучению с тем, чтобы оно соответствовало требованиям современности. Нужно переосмыслить, в том числе, содержание образования: учить только базовым навыкам, таким как чтение, письмо, счет, уже недостаточно – детям необходимо прививать социальные навыки, критическое мышление, давать ориентиры для жизни в XXI веке, готовить к современным вызовам, учить учиться.

И ключевую роль здесь играют учителя и новые технологии.

«Учителя должны делиться знаниями, пробуждать любопытство, помогать учащимся решать проблемы и лучше ориентироваться в процессе обучения. Но для этого и учителям нужна лучшая подготовка, лучшие условия труда и хорошая заработная плата, потому что во многих странах зарплата педагогов очень низкая. Они должны понимать, что их авторитет основывается не только на том, что у них больше информации, чем у их учеников, но и на опыте и способности руководить процессом обучения.

В любой трудовой деятельности производительность отчасти зависит от используемых нами инструментов. Когда мы говорим об образовании, то используем одни и те же инструменты уже около 400 лет! С цифровой революцией учителя и учащиеся могут получить доступ к гораздо более творческим инструментам преподавания и обучения», – отметил специальный советник Генерального секретаря ООН Леонардо Гарнье в интервью Службе новостей ООН накануне Саммита по трансформации образования.

Учителя и технологии

Видение трансформации системы образования, представленное Генеральным секретарем ООН, включает в себя изменение и усиление роли педагогов, а также более широкое и справедливое использование цифровых образовательных ресурсов, которые должны стать «глобальным общественным благом», доступным для всех.

Что касается первого аспекта, то для действительно эффективных действий в этом направлении одного только увеличения финансирования недостаточно (хотя это совершенно необходимый шаг для запуска процесса трансформации). Учителя сами должны стать «агентами перемен», осознавать свою ключевую роль в построении справедливых и эффективных образовательных систем.

В то же время это не должна быть дорога с односторонним движением: от государств и обществ необходимо признание ценности учительского труда и всемерная поддержка педагогов – моральная, административная, материальная.

Учителя, как подчеркивается в стратегическом заявлении Генсека ООН, должны быть обучены и наделены полномочиями для запуска процессов трансформации систем обучения. Потенциал, свобода действий и автономия педагогов должны быть расширены, чтобы они имели возможность разрабатывать, интерпретировать и управлять учебными программами, адаптировать и расставлять приоритеты в содержании образования и педагогических практиках.

Образовательные системы также должны обеспечивать участие учителей в разработке образовательных политик.

Глобальную нехватку учителей можно решить через повышение привлекательности этой профессии для молодого поколения, а это требует достойных условий труда и повышения статуса педагогов, в том числе за счет заработной платы, сопоставимой с профессиями, требующими аналогичного уровня квалификации и постоянного профессио­нального развития.

Механизмы найма и продвижения учителей также должны стать более справедливыми и недискриминационными, обеспечивая равные возможности для женщин и людей из уязвимых групп.

Кроме того, переосмысление образования требует также наращивания инвестиций в цифровые грамотность и инфраструктуру с целью преодолеть цифровой разрыв. По данным ITU (International Telecommunication Union), в 2020 году только 33% детей и молодежи в мире имели доступ к Интернету дома. При этом в разбивке по уровню развития стран цифры драматически различаются.

В странах с высоким уровнем дохода доступ к Интернету из дома имели 87% детей и молодежи, в странах с низким уровнем дохода – всего 6%. Вряд ли за два года разрыв кардинально сократился, а вместе с тем такое неравенство напрямую отражается на качестве образования и доступе к знаниям.

Как отмечается в видении Генсека ООН, при правильном использовании цифровая революция может стать одним из самых мощных инструментов обеспечения качественного образования для всех и преоб­разования методов обучения учителей и обучения учащихся. Но если не преодолеть цифровой разрыв, этот же самый инструмент может сработать в другую сторону и только усугубить неравенство.

Чтобы цифровое обучение было доступным для всех, необходимо решить комплекс задач. В первую очередь, когда речь идет об обеспечении доступа, нужно учитывать, что образовательные учреждения, учителя и учащие­ся могут иметь потребности не только в непосредственно интернет-связи, но и элементарно в электричестве. Также важно обеспечить всеобщую цифровую грамотность, уделяя особое внимание подготовке и поддержке учителей, чтобы они могли максимально эффективно использовать возможности, которые дают технологии.

Еще один компонент – контент. Нужны надежные и открытые общедоступные платформы и содержание для цифрового обу­чения. Цифровые образовательные ресурсы, как уже отмечалось, должны рассматриваться как общественное благо.

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» – так целиком звучит четвертая из Целей устойчивого развития, глобальной повестки ООН до 2030 года. Достижение этой цели, как и многих других из 17 ЦУР, сейчас находится под угрозой.

– Развитие не может ждать, – подчеркнул Антониу Гутерриш на встрече, посвященной выполнению ЦУР, прошедшей накануне открытия общих дебатов 77-й сессии ГА ООН. – Образование для наших детей не может ждать, достойные рабочие места не могут ждать, равноправие для женщин и девочек не может ждать. И всеобщее здравоохранение, и эффективные действия по климату и защите биоразнообразия – ничего из этого нельзя отложить на потом. Молодые люди и будущие поколения настойчиво требуют принять меры по всем этим вопросам. И мы не можем их подвести.