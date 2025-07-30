Премьер-министр Великобритании добавил, что требования к палестинскому движению ХАМАС остаются прежними: освобождение заложников, подписание мирного соглашения, прекращение огня, разоружение и уход из правительства Газы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Великобритания признает государственность Палестины в сентябре в преддверии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер на пресс-конференции после экстренного совещания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что признание Палестины произойдет, если правительство Израиля «не достигнет прекращения огня» и «не возьмет на себя обязательства по долгосрочному мирному процессу».

«Великобритания признает Государство Палестина на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе», — приводит его слова телерадиокомпания BBC.

Премьер-министр Великобритании добавил, что требования к палестинскому движению ХАМАС остаются прежними: освобождение заложников, подписание мирного соглашения, прекращение огня, разоружение и уход из правительства Газы.

Стармер пообещал провести оценку предпринятых Израилем и ХАМАС шагов к прекращению конфликта перед принятием окончательного решения. Он также гарантировал, что ни у одной из сторон не будет права вето.

24 июля французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении признать государство Палестина. Он отметил, что это поспособствует прекращению палестино-израильского конфликта в секторе Газа, а также спасению и всеобъемлющей помощи местным жителям.