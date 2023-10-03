Велогонщица Рината Султанова завоевала бронзу Азиатских игр
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Спортсменка преодолела 18,3 километра за 25:36.10.
Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом.
Отмечается, что Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36.10.
Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35.99.
На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35.59.