Велогонщица Рината Султанова завоевала бронзу Азиатских игр

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом.

Отмечается, что Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36.10.

Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35.99.

На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35.59.