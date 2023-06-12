«Велосипедная» дипломатия

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Юлия Полонская

О роли средних государств в меняющейся парадигме миропорядка шла речь на панельной секции AIF, посвященной будущему мультилатерализма.

фото Игоря Бургандинова

Тема «Действовать сообща или идти порознь: будущее мультилатерализма» породила активную дискуссию, растянувшуюся аж на два дня работы форума. И впрямь в условиях сложившегося геополитического разлома практичес­ки перед всеми странами мира так и или иначе встал вопрос: как реа­гировать на поляризацию при выборе пути развития?

В своем выступлении председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил миссию форума, которая заключается в объединении усилий международного сообщества для совместного поиска решений ключевых глобальных проблем. Актуальность нового формата международного диалога, по мнению спикера, вызвана в первую очередь ослаб­лением позиций дипломатии и систем международного права.

– В сложившихся условиях роль средних государств нуждается в переосмыслении. Нужна новая парадигма международного сотрудничества, основанная на принципах равноправия, диалога, инклюзии, уважения территориальной целостности. В этой новой парадигме, на мой взгляд, средние страны должны играть одну из ключевых ролей. Важно отходить от международной системы, сформированной вокруг отношений исключительно крупных держав. Сегодня эффективными являются институты, сформированные по сетевому принципу, – подчеркнул председатель Сената.

Спикер также акцентировал внимание участников форума на перспективных направлениях продвижения культуры диалога и инклюзивного развития на международном уровне, в которых могут себя реализовать активные средние страны.

– Во-первых, необходимы продвижение миротворческих инициатив и оказание гуманитарной помощи нуждающимся странам или определенным социальным группам. Во-вторых, укрепление сотрудничества и взаимодействие вне ключевых международных институтов. В-третьих, иниции­рование обсуждения острых экологических, социальных, гуманитарных и иных проблем, с которыми сегодня сталкиваются все страны. И наконец, направление ресурсов на научные исследования, разработки в сферах, имею­щих критическое значение для будущего человечества. В частности, в сфере медицины, биохимии, «зеленых» технологий, – отметил Маулен Ашимбаев.

Еще одной эффективной инициативой, которая способствует наведению мостов между культурами и цивилизациями на глобальном уровне, председатель Сената назвал Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

– Сегодня Казахстан формируется как один из признанных международных центров духовной дипломатии. Сейчас по инициативе Президента Касым-Жомарта
Токаева началась серия заседаний «круглых столов» в духовных цент­рах мира для продвижения идей, предложений и договоренностей религиозных лидеров. Инициативы нашей республики показывают возможности средних стран в решении важнейших проблем современного мира. Показывают, что они должны играть большую роль в современных международных отношениях. Это поможет всем нам двигаться в сторону пост­роения более благополучного, стабильного, инклюзивного и безопасного мира, – отметил Маулен Ашимбаев, напомнив, что Казахстан выступает за дипломатическое урегулирование международных конфликтов.

По мнению швейцарского дипломата, бывшего генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, в современном мире наблюдается несколько линий раскола между автократиями и демократиями, и порой кажется, что выбор, который должны сделать страны среднего масштаба, очевиден. Но если посмотреть чуть глубже, можно увидеть – все не так просто.

– Да, Европа объединена ценнос­тями территориальной неделимос­ти, сдерживанием военной агрессии, но не каждая страна хотела бы оказаться в конфронтации, которая подорвет архитектуру мира, даже отстаивая эти значимые ценности. Многие хотят, чтобы элементы корпоративной безопасности вернулись, – считает спикер. – Если мы говорим об экономическом измерении, то тут вообще желание европейских стран присоединяться к одному из блоков очень невелико, даже в рамках ОБСЕ ситуация дос­таточно сложная. Большинство хотят проводить многовекторную внешнюю политику, хотят, чтобы их не заставляли делать политический выбор.

Согласен с ним и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Грузии Давид Апциаури, считая, что средние государства сегодня как никогда стремятся к балансу в геополитическом разрезе, но вопрос заключается в том, достаточно ли будет у них сил, чтобы выступить посредниками между большими державами, конфронтация между которыми только усиливается.

– В поляризованном мире все большее значение приобретает рост регионального сотрудничест­ва, мы видим это на практике очень четко, – поделился мнением Давид Апциаури. – И мы видим движение средних стран в своем региональном проявлении от консервативных и либеральных стратегий к гибридным формам внешней политики. На перекрестке разных международных рынков появляются страны-мостики, если можно так фигурально выразиться. Это Казахстан, Грузия, Азербайджан, Турция – они показывают подходы, основанные на новой мотивации, которая заключается в стремлении к гео­политической стабильности во имя реализации совместных экономических проектов.

Старший научный сотрудник Флетчерской школы права и дипломатии Университета Тафтса Джошуа Линкольн тоже обратился к образным средствам языка, чтобы описать политическую ситуацию, сложившуюся в мире.

– Давайте посмотрим на такое явление в дорожном движении, как автомобильная пробка. Кто здесь находится в более выигрышной ситуации: большегрузы или небольшие маневренные машины? Недавно в Париже мне понадобилось около часа, чтобы продвинуться всего на несколько кварталов, а в это время водитель мотобайка уже добрался до своей цели. С ним можно сравнить и средние державы, которые сегодня ищут свой путь сквозь пробку, в которой застряли гиганты, не пожелав уступать друг другу, – заметил он.

Прокладывать путь, по мнению Джошуа Линкольна, – значит очень быстро выстраивать новые партнерские связи, продвигая интересы, а не выпячивая идеологии, ведь сотрудничество требует гибкости.

Продолжая метафору, декан и профессор экономики Ли Ка Шин Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура Дэнни Куах отметил: мотобайк – это хорошо, а вот велосипед еще лучше. Конечно, придется приложить больше физических усилий, но и маневренности у такой системы больше.

– Я из Сингапура, территория которого намного меньше большинства стран мира, но у нас есть гибкость, это помогает реализовать определенные амбиции. Нам просто нужно отказаться от стереотипного мышления, когда мы считаем, что мировую политику делают крупные державы, а нам не остается ничего иного, как просто выбрать сторону, – отметил Дэнни Куах. – Санкции лишь подрывают возможности экономического процветания. Торговые конфликты и поляризация могут привести к сжатию мировой экономики на 70%. Суммарное население и территория средних государств превышают великие, к тому же мы едины в своих целях: стабильность во имя развития. А потому мы должны быть услышаны.

#Астана #РК #форум Астана #AIF #мультилатерализм

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