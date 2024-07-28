Венесуэла выбирает президента

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Венесуэле. Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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В выборах участвуют десять кандидатов, в том числе и действующий президент страны социалист Николас Мадуро, который находится у власти с 2013 года и баллотируется на третий срок подряд. Основным конкурентом ему наблюдатели называют бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию, которого поддержал оппозиционный альянс «Единая демократическая платформа».

Обращаясь к гражданам страны в преддверии выборов, Мадуро сказал:

«Годы блокады, экономической войны и политического конфликта, инспирированного ультраправыми силами, привели Венесуэлу к крайне тяжелой ситуации, однако властям удалось добиться примирения и национального согласия».

«Сейчас мы находимся в лучших условиях для того, чтобы совершить качественный и количественный скачок в будущее», - заверил Мадуро.

Уррутиа призвал своих сторонников проголосовать «мужественно и решительно».

«Этот день знаменует новый этап - любовь вместо ненависти, прогресс вместо бедности, честность вместо коррупции», - сказал он в обращении к избирателям.

Заявившая о поддержке Уррутии лидер «Единой демократической платформы» Мария Корина Мачадо, которая на выборах была дисквалифицирована, сказала, что в случае его победы альянс, ныне находящийся в оппозиции, сделает все возможное, чтобы привлечь в страну солидные инвестиции, в частности, в энергетический сектор.

«Венесуэле нужны гигантские инвестиции в сферу энергетики и добычи полезных ископаемых для того, чтобы страна смогла воспользоваться имеющимся потенциалом и превратиться в энергетический центр обеих Америк», - сказала она.

Мачадо отметила, что представители всех партий, входящих в «Единую демократическую платформу» осознают, что привлечь инвестиции в страну будет невозможно без правового государства, уважения частной собственности и заключенных контрактов.

Безопасность в день выборов обеспечивают 380 тыс. военнослужащих, они будут нести охрану штаб-квартиры Национального избирательного совета, его региональных отделений, избирательных участков, зданий муниципальных органов власти, а также объектов хранения избирательных бюллетеней.

Право голоса в Венесуэле имеют более 21 млн граждан страны, однако, по мнению наблюдателей, принять участие в голосовании намерены около 17 млн. Еще 69 тыс. венесуэльцев смогут проголосовать за границей.