Верховный муфтий РК считает селфи вредным занятием
Верховный муфтий Казахстана считает селфи вредным занятием и призывает молодежь им не увлекаться, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"В шариате запрещается заниматься делами, которые наносят вред обществу и человеку, выставлять себя напоказ, так как это считается гордыней и тщеславием", – сказал Ержан Маямеров на пресс-конференции в Актау.
Он отметил, что многие молодые люди в погоне за селфи падают с крыш домов, попадают под поезда, наносят другой вред себе и людям. "Обращаюсь к молодежи, чтобы не занимались вредными вещами", – подчеркнул муфтий.
При этом он пояснил, что "хотя в открытой форме ислам не запрещает селфи, но мы призываем таким не заниматься".