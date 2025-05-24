Равиль Тажигариевич Чердабаев – потомственный нефтяник, государственный деятель, дипломат, ученый, публицист, человек, посвятивший свою жизнь служению Родине.

26 мая 2025 года Равиль Тажигариевич отмечает 85-летний юбилей. Эта знаменательная дата – повод вспомнить основные вехи его удивительной судьбы, в которой переплелись личная история, летопись рода, хроника казахстанской нефти и становление суверенной страны.

Сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, юбиляр продолжает активную общественную и публицистическую деятельность, выпустив за последние годы множество книг и публикаций об истории мировой и отечественной нефтегазовой индустрии, занявших достойное место среди лучших научно-популярных изданий мира.

В чем же секрет незаурядных профессиональных и человеческих качеств Равиля Чердабаева, его чрезвычайной трудоспособности, лидерства и государственного мышления?

Детство и трудовая юность

В начале XIX века со своим большим аулом основатель рода Чердабаевых Шопан-ата кочевал по территории Западного Казахстана. Как и многие степняки, для лечения различных кожных заболеваний скота и прочих хозяйственных нужд он нередко использовал «қара май» (каз. «черное масло»). Так называли битум, выходивший на поверхность земли возле солончаков. Думал ли он, что спустя некоторое время здесь будет нефтяной край, а его потомки станут знатными нефтяниками?

Сыновья Шопан-ата – близнецы Алдонгар и Шырдабай, родившиеся во второй половине XIX века, испытали на себе все трудности того непростого времени. Однако они сумели сохранить и приумножить состояние отца.

Их дети родились в конце XIX века, когда в Каспийском регионе начали активно находить нефть. Это предопределило выбор ими профессии. Семья в те годы жила в поселке Доссор Гурьевской области, где в 1940 году родился Равиль Тажигариевич.

Его отец Тажигара и братья были первыми казахами-нефтяниками, работавшими на промыслах Лемана и братьев Нобель. Они основали трудовую династию Чердабаевых, которая насчитывает сегодня не одну сотню лет общего стажа в отрасли.

Детство Равиля пришлось на годы войны. В 1941 году его отец добровольцем ушел на фронт, несмотря на бронь работника стратегической сферы. Тажигара Чердабаев вернулся с войны с победой, пройдя до самого Берлина. Этот пример стал нравственной опорой для будущего пути сына.

В 16 лет Равиль Чердабаев, следуя примеру отца и его братьев, пришел работать на доссорский завод учеником слесаря. Путь от рабочего до инженера начинался с простых, но честных и важных дел. Работа на заводе выковала все лучшие черты характера юноши, унаследованные от славных предков и родителей: ответственность, желание учиться и развиваться, стойкость перед трудностями, умение вести за собой.

Комсомольская и партийная работа

Стремление к знаниям привело Равиля Чердабаева на механический факультет Московского нефтяного института имени Губкина. Годы учебы в Москве были временем постоянного развития, обретения единомышленников. Здесь он встретил свою верную спутницу жизни – Сауле Мухамбетьяровну.

Позднее дипломированным специалистом и комсомольским лидером он отправляется на полуостров Мангышлак в город нефтяников – Новый Узень. Здесь началась всесоюзная комсомольская стройка. Чердабаев стал не просто организатором, а наставником, лидером, объединявшим трудовую молодежь. Он помогал молодым специалистам добывать нефть и строить дома, закалять характер, развиваться культурно, меняя судьбы людей.

Умение видеть проблему в корне и работать на перспективу привело его в политику. В 1977 году он был избран первым секретарем гурьевского горкома партии и проработал на этом посту десять лет. Это было время, когда Гурьев менялся на глазах. Новые школы, детские сады, заводы и жилые кварталы. Своим достойным трудом, незаурядными качест­вами прирожденного руководителя Равиль Чердабаев заслужил уважение жителей города.

На закате СССР

К середине 80-х годов советская экономика подошла к пику своего кризиса. Народное недовольство политикой руководства страны вылилось в известные декабрьские события 1986 года в Алма-Ате.

В еще худшем положении находились регионы. Гурьев был известен как один из самых криминализированных городов республики, и руководству приходилось активно заниматься воспитательной работой.

Особой гордостью для Равиля Тажигариевича стала созданная им в те годы сис­тема общественных центров. Это была не просто борьба с преступнос­тью, а воспитание будущего поколения. И хотя его опыт стал вдохновляющим примером для всего Союза, некоторые завистники посчитали инициативу слишком смелой, обвинив Равиля Чердабаева в нецелевом использовании госсредств. Перспективный градоначальник не стал играть в подковерные игры и с достоинством покинул высокий пост, посвятив всего себя первому призванию и делу семьи – нефти.

Так, в конце 80-х Равиль Чердабаев вернулся в нефтяную отрасль, войдя в руководство одного из крупнейших нефтяных месторождений планеты – Тенгиза. Под руководством Равиля Тажигариевича готовился проект разработки месторождения, внедрялись новые технологии. Он помогал решать вопросы сохранения уникальной природы Каспия, защищать интересы своих земляков. Его имя стало частью истории освоения Тенгиза.

В 1989 году, когда в Новом Узене разгорелся межнациональный конфликт, именно Равилю Тажигариевичу доверили сложнейшую миссию – вернуть людям мир и спокойствие. Он слушал каждого, решал вопросы не приказами, а участием. Его уважали и верили, потому что он никогда не стоял в стороне. Вскоре город вернулся к жизни. Но до сих пор жители Жанаозена с особым почтением отмечают вклад первого секретаря горкома партии Равиля Чердабаева в установление мира и порядка в те дни.

Работа в Новом Узене стала поворотной точкой в карьере Равиля Чердабаева, не словом, а делом доказавшего свою преданность родной земле.

«Контракт века» и развитие нефтяного региона

В начале 90-х годов в самом сердце нефтяного Казахстана началась новая эпоха. И символом ее стал Тенгиз. Равиль Тажигариевич вновь оказался там, где особенно нужны были опыт, выдерж­ка, честность и государственное мышление. Ему доверили ответственную задачу – провести одни из важнейших переговоров между Казахстаном и меж­дународной нефтяной корпорацией «Шеврон».

Руководство страны предложило ему возглавить вновь созданное совместное предприятие «Тенгизшевройл» с казахстанской стороны. Это был проект, который изменил экономику молодой независимой республики, вдохнув в нее новую жизнь.

В 1994 году Равиль Тажигариевич возглавил Министерство нефтяной и газовой промышленности независимого Казахстана, став первым министром нефти. Его знания и стратегическое мышление помогли выстроить прочный фундамент нефтегазовой промышленности страны.

В середине 90-х Равиль Чердабаев был назначен акимом Атырауской области. Экономика региона была в бедственном положении: предприятия простаивали, зарплаты, пенсии и пособия не выплачивались.

Как и всегда, Равиль Тажигариевич не засиживался в кабинете. Никаких парадных речей, только личные встречи, поездки на объекты, принятие оперативных решений на местах. Для развития региона нужны были инвестиции. Акиму предстояло объединить интересы глобальных энергетических корпораций и нужды простых жителей.

Международные поездки, встречи с крупнейшими корпорациями, лидерами государств, переговоры на высшем уровне принесли свои плоды. Были подписаны важнейшие инвестиционные контракты по Карачаганакскому месторождению и шельфу Каспия. Эти проекты привлекли десятки миллиардов долларов, благодаря которым нефтяная отрасль Казахстана получила мощный импульс для развития.

На защите интересов государства и народа

Опыт и репутация Равиля Чердабае­ва вызывали уважение не только на родине. В конце 90-х он вошел в ряды дипломатической службы, представляя интересы Казахстана за рубежом, стал Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Казахстана в Украине и Молдове.

Его голос звучал на переговорах, где решались вопросы стратегического сотрудничества и энергетической безопас­ности. Он умел вести диалог с уважением, твердостью и дипломатической выдержкой.

С обнаружением огромных запасов нефти на шельфе Каспия регион стал ареной большой геополитической гонки за право доступа к богатым недрам моря. В октябре 2003 года Равиль Чердабаев был назначен послом по особым поручениям МИД РК, представителем Казахстана на переговорах по вопросам правового статуса Каспия. В переговорах он оставался верен своему главному принципу: служить интересам Родины честно и до конца. Его усилия принесли свои плоды. 12 августа 2018 года сложные переговоры завершились подписанием Конвенции о правовом статусе моря.

Вернувшись в Казахстан после дипломатической службы, Равиль Чердабаев продолжил трудиться во благо страны в статусе депутата Мажилиса Парламента, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности. На протяжении всей политической карьеры он оставался верен своему слову, честному труду и порядочности.

Выйдя на заслуженный отдых, Равиль Тажигариевич вернулся к науке и анализу, передаче опыта следующему поколению: консультировал специалис­тов, помогал молодым управленцам, делился бесценным опытом, который накапливал всю жизнь.

Человек достойной судьбы

Итогом работы на нефтяном, общест­венном и государственном поприщах стали воспоминания, книги и научные статьи. Монографии Равиля Тажигариевича об истории добычи нефти («Нефть: вчера, сегодня, завтра», 2009 г.), развитии нефтегазовой отрасли Казахстана («Нефть Казахстана. Вековая история», 2012 г.), Каспийского региона («Каспий», 2015 г.) пополнили сокровищницу казахстанской литературы, стали настольными книгами работников отрасли и госуправления. Они отражают череду ключевых для страны исторических событий, непосредственным участником которых был сам автор.

Судьба Равиля Чердабаева – это история о человеке, который не боится всегда быть первым: первый секретарь обкома комсомола, первый секретарь горкома партии, первый директор «Тенгизшевр­ойл», первый министр нефти независимого Казахстана.

Он строил заводы, города, принимал новые законы, видел, как рождаются новые месторождения, как независимый Казахстан обретает уверенность в завтрашнем дне. И в каждый этап этой истории он вкладывал самое главное – честность, благородство духа, веру в людей и преданность своему слову и своей земле.

От всей души поздравляем Равиля Тажигариевича с 85-летием! Желаем ему здоровья, счастья и сердечного тепла в окружении детей, внуков и правнуков большой семьи Чердабаевых!